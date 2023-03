25 de ani de la Revolutie: Dosarul se plimba intre sectii, procurorii il studiaza ...

Peste 1.000 de oameni au murit in timpul evenimentelor din decembrie 1989, dar, daca tragem linie dupa un sfert de veac, inca nu stim cine sunt vinovatii si nici nu avem un orizont de timp in care ei vor fi pedepsiti.

In mai 2013, presedintele Traian Basescu i-a cerut procurorului general al Romaniei, Tiberiu Nitu, cu ocazia investirii in functie ca in maximum un an de zile sa prezinte public doua adevaruri despre Revolutia din decembrie 1989: cine a dat ordinul politic pentru inarmarea militarilor cu munitie de razboi si ordinul de tragere in manifestanti pana in 22 decembrie, si cine a permis inarmarea populatiei in zilele de dupa 22 decembrie 1989.

Dupa un an si jumatate de la solicitarea presedintelui si la 25 de ani de la evenimentele din 1989, procurorul general nu poate da raspunsuri la aceste doua intrebari.

"Dosarul este in curs de solutionare la Sectia Parchetelor Militare. Nu a fost audiata persoana respectiva", a declarat Tiberiu Nitu, miercuri, referindu-se la fostul presedinte Ion Iliescu.

Ziare.com a cerut oficial Biroului de Presa al Ministerului Public sa prezinte public care este stadiul dosarului Revolutiei, retrimis la Sectia Parchetelor militare dupa intrarea in vigoare a noilor Coduri penale, in februarie 2014.

De ce s-a plimbat dosarul intre diverse sectii

In raspunsul primit la redactie se precizeaza ca dosarul nr. 11/P/2014 a fost inregistrat la Sectia parchetelor militare la data de 24 februarie 2014.

Dosarul are ca obiect "fapte comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989, fapte care au avut ca rezultat decesul, ranirea si lipsirea de libertate a unor persoane, precum si distrugerea unor bunuri".

De asemenea, se precizeaza ca acest dosar "nu vizeaza toate victimele evenimentelor din decembrie 1989", ci se refera doar la victimele din dosarul nr. 97/P/1990 si din cele conexate ulterior.

Mai exact, dosarul nr. 97/P/1990 a vizat, initial, doar o parte din aspectele evenimentelor din data de 21 decembrie 1989 din municipiul Bucuresti, respectiv:

- identificarea persoanelor din cadrul Ministerului de Interne care au ajutat la capturarea, lovirea si lipsirea de libertate a manifestantilor;

- identificarea persoanelor care, prin folosirea armelor de foc si a altor mijloace violente au produs moartea a 48 persoane si ranirea altor 150 de persoane;

- stabilirea modului in care s-au derulat evenimentele la sediile organelor de militie, din Bucuresti, unde au fost dusi manifestanti si tragerea la raspundere a persoanelor vinovate pentru eventualele fapte comise impotriva acestora.

Incepand din decembrie 2004, ca urmare a admiterii plangerii Asociatiei 21 Decembrie, dosarul "a fost extins atat cu privire faptele comise dupa data de 22 decembrie 1989 in municipiul Bucuresti, cat si cu privire la unele fapte comise in alte localitati din tara, inainte si dupa data de 22 decembrie 1989".

"Extinderea cercetarilor s-a facut, in principal, prin infirmarea unor solutii de netrimitere in judecata dispuse de parchetele militare in legatura cu evenimentele din decembrie 1989 si victimele acestora", se arata in comunicatul Parchetului.

Ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale nr. 610/2007, competenta de solutionare a cauzei nu a mai revenit parchetelor militare, asa ca la data de 15 ianuarie 2008, s-a decis "disjungerea cauzei in ceea ce priveste faptele comise, in contextul evenimentelor din decembrie 1989, de catre numitii Brates Teodor, Ionescu Victor, George Popescu, Petre Popescu, Preda Ion, Ion Iliescu, Magureanu Virgil, Brucan Silviu. Barladeanu Alexandru, Toma Nicolae, Coman Ion, Radu Ion, Tudor Postelnicu, Gelu Voican Voiculescu, Miu Dobrescu si Igret Viorel" si declinarea competentei in favoarea Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului General.

La data de 18 aprilie 2011, s-a dispus declinarea intregii cauze in favoarea Sectiei de urmarire penala si criminalistica.

In februarie 2014, dupa intrarea in vigoare a noilor coduri in materie penala, dosarul a fost retrimis la Sectia parchetelor militare.

Ce s-a facut in ultimele 10 luni?

In raspunsul primit la redactie se arata ca, dupa inregistrarea dosarului nr. 11/P/2014 in cadrul Sectiei Parchetelor Militare au fost efectuate urmatoarele activitati:

- a fost solicitata situatia dosarelor in care procurorii militari din cadrul parchetelor militare au dispus trimiterea in judecata pentru infractiuni comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989;

- a fost solicitat Raportul Comisiei Senatoriale privind actiunile desfasurate in revolutia din decembrie;

- au fost solicitate hotararile de condamnare privind infractiuni comise in contextul evenimentelor din decembrie 1989;

- au fost comunicate Directiei Agent Guvernamental din cadrul Ministerului Afacerilor Externe datele solicitate in legatura cu cererile inregistrate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului.

In plus, procurorii au studiat "intregul material de cercetare, constituit in 1.570 volume" si au trecut la "sistematizarea acestuia si a datelor rezultate", urmand ca "in raport de elementele probatorii aflate la dosar, de incadrarea juridica a faptelor si de dispozitiile procedurale aplicabile sa fie luate masuri pentru solutionarea cu celeritate a cauzei", se mai arata in document.

"In acest sens a fost intocmit un material in care este prezentata situatia fiecarei victime, evenimentele fiind analizate in cadrul a doua perioade distincte (pana la data de 22 decembrie 1989, respectiv dupa data de 22 decembrie 1989), in raport de particularitatile care au determinat sau influentat evolutia acestora", se mai precizeaza in raspunsul primit la redactie.

Biroul de presa al Ministerului Public da asigurari ca dosarul este inca in atentie.

"Avand in vedere vechimea si complexitatea cauzei, interesul legitim al societatii civile pentru aflarea adevarului cu privire la evenimentele din decembrie 1989, hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in Cauza Asociatia '21 Decembrie' si altii vs. Romania (petitiile numarul 33810/02, 18817/08), precum si faptul ca acest dosar face obiectul supravegherii Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, solutionarea cu celeritate a dosarului nr. 11/P/2014 se afla in atentia conducerii Ministerului Public, activitatile desfasurate fiind coordonate de catre adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie (Codrut Olaru, n.red.) ".

Biroul de presa al Ministerului Public nu a raspuns la intrebarea adresata cu privire la numarul persoanelor audiate in aceste ultime zece luni si nici nu a confirmat informatiile privind audierea lui Ion Iliescu.

