Reactia lui Ion Iliescu, dupa ce Gelu Voican Voiculescu a fost agresat in Piata Universitatii

Fostul presedinte Ion Iliescu a postat, sambata, un mesaj pe blogul sau, in care apreciaza ca incidentul in care a fost implicat Gelu Voican Voiculescu arata "ca nici dupa trei decenii reconcilierea nu este posibila" si ca unele organizatii vor sa impuna versiunea lor despre Revolutie.

"Evenimentele din aceste zile, evenimente legate de comemorarea Revolutiei Romane din decembrie 1989, ma obliga sa fac public o serie de precizari. In primul rand este de condamnat climatul de confruntare si de violenta pe care l-au cultivat si il cultiva o serie de organizatii de revolutionari sau de organizatii neguvernamentale, care vor sa impuna versiunea lor despre Revolutie, si sa rescrie istoria. Reamintesc ca unul dintre sloganurile Revolutiei a fost 'Fara violenta!'.

Libertatea a fost cucerita cu un pret greu si nu putem permite ca, in numele ei, sa fie interzis dreptul la opinie al celor care nu au aceleasi opinii cu aceia care-si impun, prin forta, punctul lor de vedere. Cele petrecute astazi, in Piata Universitatii, arata ca nici dupa trei decenii reconcilierea nu este posibila. Oamenii de buna credinta au obligatia morala, indiferent de ceea ce cred despre evenimentele din urma cu treizeci de ani, sa condamne violenta", a scris Ion Iliescu pe blogul sau.

El a facut precizari si despre concertul organizat de Institutul Revolutiei Romane.

"In urma cu doua luni, cand s-a discutat in Colegiul National aceasta propunere, eu am fost categoric impotriva organizarii lui. Cum am fost in imposibilitatea de a participa la toate reuniunile Colegiului, s-a trecut peste opinia mea, si s-a decis organizarea lui. Intr-o tara normala acest concert nu avea de ce sa fie nici controversat, nici demonizat, si cu atat mai putin anulat. La Timisoara, aseara, a avut loc un concert rock, pe care nu l-a contestat nimeni, care nu a fost anulat, si pe care timisorenii l-au apreciat, semn de civilizatie, de toleranta si, mai ales, de respect fata de aceia care au facut posibila, prin jertfa lor, libertatea de care ne bucuram", a mentionat fostul presedinte.

El sustine ca a facut precizarea despre concert "pentru a pune capat unei campanii de presa construita pe ideea ca 'a fost anulat concertul lui Iliescu'".

"Decizia a fost luata intr-un organism colectiv de conducere, dupa regula democratica a majoritatii. Aceasta controversa nu ar fi trebuit sa umbreasca manifestarile dedicate evenimentului. Din pacate confiscarea lui si folosirea prilejului pentru a se rafui cu adversari politici arata cat de divizata este acum societatea, in contrast cu solidaritatea din zilele Revolutiei, Revolutie care ramane un act de demnitate al natiunii romane", a conchis Ion Iliescu.

Fostul vice prim-ministru Gelu Voican Voiculescu a venit, sambata, in Piata Universitatii, locul unde se desfasura un eveniment de comemorare a eroilor Revolutiei, el fiind huiduit de oamenii prezenti la manifestatie, acestia strigand: "Criminalule, cum ai tupeul sa vii aici?". Ulterior, Voican Voiculescu a fost lovit cu o carja in cap si a inceput sa sangereze.

