Semnal de alarmă tras de un medic ATI, după moartea lui Ion Iliescu: "Nimeni nu merită un asemenea sfârșit"

După moartea fostului președinte Ion Iliescu, un medic român care lucrează într-un centru medical ce face parte din cel mai mare spital public din landul Hessen, Germania, atrage atenția asupra nevoii urgente de a reglementa prin lege îngrijirea paliativă în România.

Plecat de mulți ani din țară, medicul Iuliu Torje de la ECMO Center – Klinikum Kassel din Germania spune că decesul lui Ion Iliescu ar trebui să deschidă, în sfârșit, o discuție sinceră despre suferință și demnitate, printr-o lege clară pentru îngrijirea paliativă, scrie hotnews.ro.

"România, la 35 de ani de la primele alegeri libere, nu are o lege pentru îngrijirea paliativă. Nu are o cultură medicală sau socială a limitării terapiilor invazive inutile. Nu are instrumente legale care să sprijine decizia de a lăsa un om să plece, liniștit, atunci când lupta s-a încheiat", a declarat Iuliu Torje.

Medicul a subliniat că Ion Iliescu a fost ținut artificial în viață în ultimele săptămâni, în spital, în condițiile în care, în cazul acestuia, medicina nu mai aducea speranță, ci doar suferință.

"A murit lent, într-un fel pe care nu-l doresc nimănui: traheostomizat, cu cancer, cu comorbidități multiple, ținut artificial în viață timp de săptămâni, într-o terapie intensivă, care, în cazul său, n-a făcut decât să prelungească agonia.

Ion Iliescu a fost, în ultimele lui săptămâni, imaginea perfectă a ceea ce numim în ATI: pacient aflat deasupra oricărei resurse terapeutice. Adică... cineva pentru care medicina activă nu mai aduce speranță, ci doar suferință. Și tocmai acolo, în acel punct, medicina trebuie să aibă umanitatea să se oprească", a explicat Torje, care este și consilierul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

El a mai spus că, în cazuri ca cel al lui Ion Iliescu, suferința este prea mare și fără rost, iar demnitatea pacientului nu este respectată, subliniind că este nevoie de o adevărată dezbatere în societate despre cum poate fi gestionat sfârșitul vieții pentru cei cărora medicina nu poate oferi soluții de vindecare.

"Nimeni nu merită un asemenea sfârșit. Nimeni nu ar trebui să fie transformat într-un trup inert, legat de aparate, cu o traheostomă tăcută în gât, într-o cameră în care nu mai există speranță… doar tăcerea dintre monitoare. Și poate că, tocmai prin suferința lui, ar trebui să începem o discuție sinceră despre cum alegem să murim în România. Sau, mai corect spus, despre cum nu ne este permis să murim cu demnitate", a scris Iuliu Torje în mesajul publicat pe Facebook.

