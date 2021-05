Cu ce se ocupa in prezent fostii mari lideri politici ai Romaniei. Sinecuri si lupte pentru pensiile speciale pierdute

Sinecuri pentru fosti presedinti

Lupta pentru pensiile speciale

a fost presedintele PNL din 2009 pana in 2014, presedinte al Senatului intre 2012 si 2014 si a fost candidatul liberalilor la alegerile prezidentiale din 2009, cand s-a clasat pe a treia pozitie. Intre 10 iulie 2012 si 31 august 2012, Crin Antonescu a fost presedinte interimar al Romaniei, in contextul suspendarii din functie a lui Traian Basescu La finalul mandatului sau de senator, in 2016, Crin Antonescu s-a retras definitiv din viata politica. Potrivit B1 TV, in prezent Antonescu nu are un loc de munca, dupa ce, la finalul retragerii din viata politica, acesta nu s-a intors nici la catedra de istorie unde preda. Fostul lider al liberalilor a petrecut o perioada la Bruxelles, dupa care s-a intors in Romania unde locuieste intr-o vila in Baneasa. Desi nu are un loc de munca, veniturile lui Crin Antonescu sunt intretinute de catre sotia acestuia, Adina Valean , care este comisar european la Bruxelles.Una dintre cele mai importante figuri al PSD este(91 de ani), care a ajutat la formarea partidului in 2001. Cu trei mandate de presedinte si doua de senator, Iliescu a disparut treptat din viata politica in ultimii ani, ultima apartie publica a sa fiind in martie 2017, cand s-a prezentat la Parchetul General, fiind citat de procurori in dosarul Revolutiei, in care a fost trimis in judecata pentru infractiuni contra umanitatii. De asemenea, Iliescu a fost trimis in judecata si in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, tot pentru infractiuni contra umanitatii. La alegerile din 2019 fostul lider al PSD a votat cu urna mobila.Ion Iliescu a fost pana luna trecuta presedintele Colegiul National al Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 (IRRD), entitate care a rezistat de-a lungul anilor in ciuda incercarilor PNL si USR -PLUS de a o desfiinta. Social-democratul a fost presedinte al IRRD timp de 15 ani, adica exact de la infiintare. De asemenea, acesta nu mai este nici macar presedinte de onoare al PSD, dupa ce figura acestuia a disparut de pe site-ul social-democratilor.Asemeni lui Ion Iliescu, un alt fost presedinte,, este si el seful unei sinecuri. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului a fost infiintat in iunie 2017, la initiativa lui Emil Constantinescu, cu sprijinul politic al lui Calin Popescu Tariceanu . De atunci, fostul sef de stat intre 1996-2000 se afla la conducerea institutului, care este finantat anual din bani publici cu peste un milion de dolari.Ba mai mult, Guvernul Vioricai Dancila a modificat Legea de functionare a institutului, prin OUG, in septembrie 2019, iar Emil Constantinescu a primit rangul de demnitar. Astfel, fostul presedinte mai primeste anual, din 2020, si un salariu de aproximativ 16.500 de lei pe luna.In trecut, au existat mai multe initiative lansate de catre USR pentru a desfiinta Institutul Levantului, insa acestea au cazut la votul din Parlament. La sfarsitul lunii februarie, formatiunea anunta ca va depune un nou proiect in sensul acesta.Un alt nume important in istoria PSD este, fost ministru de externe al Romaniei din partea FSN, iar apoi presedinte al Camerei Deputatilor intre 1992-1996 si 2004-2006. Nastase a ocupat intre anii 2000 si 2004 si functia de premier , iar in timpul mandatului sau tara noastra a aderat la Uniunea Europeana si la NATO. Cativa ani mai tarziu insa, acesta a fost implicat in mai multe dosare de coruptie. In 2012, Nastase era condamnat definitiv de ICCJ la doi ani de inchisoare cu executare in dosarul "Trofeul calitatii". Desi conform statului PSD acesta trebuia exclus din partid, Liviu Dragnea anunta atunci ca formatiunea nu se disociaza de Nastase. Desi trebuia sa stea doi ani, fostul premier a fost eliberat din inchisoare dupa numai opt luni. Un an mai tarziu, in 2014, Nastase era din nou condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Zambaccian si primea o interdictie politica care va expira in 2022.In ce priveste averea lui Nastase, potrivit unor declaratii de avere mai vechi, acesta detine mai multe terenuri, un automobil, precum si bijuterii si obiecte de arta de peste 175.000 de euro. Desi in mod oficial Nastase este retras din viata politica, acesta nu a exclus o revenire in PSD.Pana in februarie anul acesta, o parte buna din veniturile fostului premier erau asigurate de pensia speciala in calitate de fost parlamentar. Dupa ce acestea au fost desfiintate, Adrian Nastase a semnat alaturi unei serii de peste 100 de fosti parlamentari care au deschis procese in toata tara in care au solicitat instantelor sa oblige secretariatele Camerei Deputatilor si Senatului la repunerea in plata a pensiilor speciale pe care le primeau inainte de februarie 2021.Un alt actor politic cu greutate care incearca sa-si recupereze pensia speciala este. Fostul premier subliniaza ca este vorba despre o "chestie de ordin moral" demersul sau si al celorlalti fosti parlamentari de a-si recupera pensiile. De asemenea, Petre Roman se lauda ca el nu a "amestecat niciodata" politica cu afacerile."La vremea aceea noi nu aveam alta posibilitate. Asa era legea, asa trebuia sa facem. Prin urmare, nu ne puteam ocupa de alte lucruri care sa ne asigure niste venituri. In 25 din 27 de tari ale Uniunii Europene exista aceasta modalitate. Dincolo de natura materiala, e o chestiune de ordin moral.Nu e o pensie speciala, ci o indemnizatie legata de aceasta situatie: parlamentarii nu puteau si nu aveau dreptul sa se ocupe de altceva. Eu unul, cata vreme am fost in politica, n-am amestecat niciodata, sub nicio forma, politica cu afacerile. Din pacate, tocmai cei care au facut-o s-au gasit acum sa dea curs la acest populism", spune Petre Roman.