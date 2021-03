Ion Iliescu implineste 91 de ani. Fostul presedinte al Romaniei este trimis in judecata in Dosarul Mineriadei

Fondatorul FSN

Dosarul Mineriadei

Ion Iliescu a fost ministru pentru problemele tineretului din Romania in intervalul 1967-1971, iar apoi a fost secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman timp de sase luni.Dupa declansarea Revolutiei Romane, in seara zilei de 22 decembrie 1989, a fost chemat in fruntea noului organism de conducere a statului roman - Consiliul Frontului Salvarii Nationale, organism al puterii provizorii de stat si, in acelasi timp, un comandament ad-hoc avand misiunea protejarii si consolidarii victoriei revolutiei.A citit, la posturile de radio si televiziune nationale, Comunicatului catre tara, la elaborarea caruia a participat.La sfarsitul lunii ianuarie 1990, s-a numarat printre fondatorii formatiunii politice Frontul Salvarii Nationale (FSN), din care s-au structurat, apoi, Partidul Democrat si Partidul Democratiei Sociale din Romania.La 20 mai 1990, a fost ales presedintele Romaniei pe perioada Adunarii Constituante, cu 85,07% din voturile valabil exprimate, fiind instalat oficial in functia de presedinte la 20 iunie 1990.La alegerile prezidentiale din 27 septembrie 1992, primele de acest fel organizate in conformitate cu prevederile noii Constitutii, Ion Iliescu a candidat din partea Frontului Democrat al Salvarii Nationale si a obtinut mandatul prezidential dupa al doilea tur de scrutin, organizat la 11 octombrie 1992. A obtinut 61,5% din voturi, fiind instalat oficial in functie, pentru un mandat de patru ani, la 30 octombrie 1992.La alegerile generale din noiembrie 1996, a candidat din partea Partidului Democratiei Sociale din Romania, situandu-se in cel de-al doilea tur de scrutin in urma candidatului Conventiei Democrate din Romania, Emil Constantinescu A candidat, in paralel, pe listele pentru Senat si a devenit liderul grupului parlamentar al PDSR pentru aceasta Camera.Castigand alegerile prezidentiale si in 2000 cu 66,83% din voturi, a depus juramantul de credinta in fata Parlamentului la 20 decembrie 2000.Ion Iliescu a fost trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii , alaturi de fostul premier Petre Roman , fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul sef al SRI Virgil Magureanu si fostul lider sindical Miron Cozma.Procesul a fost in mod repetat amanat, fiind excluse si anulate mii de probe, fapt ce a dus la neregularitatea rechizitoriului, care s-a refacut de multe ori de-a lungul anilor.In 21 februarie, Dosarul Revolutiei, in care Ion Iliescu este acuzat de infractiuni impotriva umanitatii, a fost amanat de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru 27 martie.Aproximativ 100 de persoane venite din toata tara s-au prezentat in instanta, in 21 februarie, pentru a fi luate in evidenta ca parti civile sau parti vatamate in dosar. Dupa cateva ore, timp in care oamenii s-au prezentat pe rand in sala de judecata, magistratul a luat decizia de a amana dosarul, deoarece trebuie citati aproximativ 30 de urmasi ai unor persoane decedate de la ultimul termen.Printre cei prezenti la proces s-a aflat si presedintele Asociatiei 21 Decembrie, Teodor Maries, care a facut un apel la judecatori sa dea termene mai scurte in proces."Si in acest dosar se va intampla ca in Dosarul Mineriada. Va fi trimis inapoi la Parchetul Militar, pentru ca echipa de procurori care l-a lucrat in ultimii trei ani a lucrat neprocedural. Trei ani pierduti si Dumnezeu stie cat vom sta aici, pentru ca deja avem 10 luni de camera preliminara", a spus Maries.Citeste despre acuzatiile din dosar aici