VIDEO Ion Iliescu, "sorcovit" de un protestatar, in fata casei, cu o secera si un ciocan. Ce masuri a luat Jandarmeria

"Am venit la acest criminal Ion Iliescu sa va arat si sorcova cu care am venit sa il sorcovesc. Sorcova, vesela, sa traiti, sa imbatraniti si sa fiti sanatos pentru ca justitia sa isi faca dreptate. Inchizi geamul? Te asteptam in sala de judecata, criminalule", i-a strigat protestatarul.Sorcova protestatarului au fost impodobita cu o secera si un ciocan, simbolul comunismului, scrie realitatea.net. Echipajul de politie care a sosit la fata locului nu l-a amendat pe Marian Ceausescu, insa acesta a fost nevoit sa paraseasca zona, sustin reprezentantii politiei.