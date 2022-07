Iliescu: Basescu da din colt in colt

Ion Iliescu a declarat ca presedintele Traian Basescu da din colt in colt si vine, la disperare, cu masuri aberante, dupa ce, initial, a dat asigurari ca in 2010, Romania va iesi din criza.

"In contextul crizei actuale, toate statele, si europene, si SUA, de doi-trei ani, tot lucreaza. Pana nu demult, v-amintiti, domnul Basescu dadea asigurari ca Romania nu este antrenata in aceasta criza, ca nu vor fi elemente de criza, ca Romania trece pe langa. Pe urma, cand a vazut ca totusi este o criza, a si anuntat ca in 2010 iesim din criza. Si acum, la disperare, da din colt in colt si vine cu masuri aberante", a spus Iliescu, citat de Mediafax.

"Asta este nenorocirea unei guvernari incapabile, neprofesioniste, incompetente si care apeleaza la masuri antipopulare", a mai spus Iliescu.

Fostul sef al statului mai afirma ca Traian Basescu s-a substituit Guvernului.

"Presedintele Basescu si-a asumat aceasta raspundere ca sa iasa in fata si sa indice directiile de actiune care se pare ca nici macar nu fac parte din cele 18 sau 20 si ceva de puncte discutate cu FMI anterior. Deci, s-a interpus, s-a suprapus si s-a substituit Guvernului. Si masurile, in primul rand, apartin domnului Basescu, nu Guvernului Boc", a spus fostul sef de stat.

Iliescu a acuzat, de altfel, actuala guvernare de faptul ca procedeaza nedemocratic, ignorand institutiile de baza ale statului.

"A fost o chestie, asa, de inducere in eroare a unora - chemarea CES, ca sa supervizeze masurile indicate de presedintele tarii.

Pai, CES trebuia el sa fie cu mult inainte consultat si sa elaboreze masuri pe care apoi Guvernul sa le concretizeze si sa le supuna apoi aprobarii Parlamentului. Asta era calea fireasca intr-o democratie. Ori, ei procedeaza de o maniera antidemocratica, ignorand institutiile de baza ale statului", a sustinut Iliescu.

Ads