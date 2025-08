Ultimul drum al lui Ion Iliescu la Moscova. A dat mâna cu Putin și a semnat tratatul de prietenie România-Rusia. Ce voia liderul de la Kremlin de la țara lui Iliescu FOTO

Ultima călătorie a lui Ion Iliescu la Moscova, orașul de care se lega totul în viața fostului președinte, de la mariaj la carieră, a fost în 2003. Atunci, Iliescu, aflat în penultimul an al mandatului de președinte al României, s-a întâlnit cu Vladimir Putin, care era la putere de trei ani. Cei doi au semnat atunci un tratat controversat, „privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusă”, continuarea celui semnat de Iliescu și Gorbaciov în 1991, la apusul Uniunii Sovietice, care nu a fost pus niciodată în vigoare.

Iliescu, un comunist de generație veche, care cunoscuse Moscova încă de pe vremea lui Stalin, era primit și dădea mâna cu un lider rus care părea, cel puțin atunci, reformist și gata de o relație mai bună cu Occidentul. Ironia istoriei a făcut ca lucrurile să fie invers, Iliescu ducând România spre UE și NATO, în timp ce Putin încearcă și acum, din răsputeri, să ducă Rusia în URSS.

Întâlnirea dintre Iliescu și Putin a avut loc la Kremlin. Cei doi au avut o discuție amplă despre relațiile bilaterale, dar și despre legăturile cu restul Europei. După negocieri, au semnat Tratatul ruso-român privind relațiile de prietenie și cooperare. De asemenea, în prezența lor au fost semnate o declarație comună a miniștrilor afacerilor externe român și rus, o convenție consulară și un acord de parteneriat între Camerele de Conturi ale celor două țări.

Ads

„În timp ce domnul Putin și domnul Iliescu luau cuvântul într-o conferință de presă comună, domnul Putin și-a exprimat convingerea că cele două națiuni nu trebuie să uite istoria relațiilor lor. În trecut au fost lucruri bune, cât și lucruri rele, dar trecutul nu trebuie să împiedice progresul, a spus el.

Președintele rus a cerut trecerea de la parteneriatul pe hârtie la cooperarea practică. El și-a exprimat satisfacția față de evidenta bunăvoință reciprocă pentru eforturi sporite de restabilire și intensificare a contactelor ruso-române. El consideră parteneriatul în industria energetică, inginerească și metalurgică drept priorități de top. Domnul Putin s-a pronunțat, de asemenea, în favoarea unui parteneriat mai strâns în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, în principal a transporturilor.

Dl. Iliescu le-a spus jurnaliștilor despre invitația sa adresată dlui Putin de a vizita România și de a continua dialogul la nivel înalt început la Moscova”, a transmis Kremlinul în comunicatul de presă din 4 iulie 2003.

Ads

Mesajul lui Vladimir Putin din timpul conferinței de presă ascunde indicii despre vedea Rusia atunci relația cu România lui Ion Iliescu.

„Am reușit să conturăm modalități de a rezolva mai eficient și în avantajul ambelor țări multe probleme acumulate în ultimii ani. Acum, în urma semnării Tratatului privind relațiile de prietenie și cooperare dintre Federația Rusă și România, avem o bază solidă pentru stabilirea unei dezvoltări, dar și pentru interacțiuni previzibile și stabile.

Lucrările la acest document au început în 1992. Iar faptul că l-am semnat astăzi arată că relațiile dintre cele două state s-au schimbat. Acestea au devenit mai apropiate și mai previzibile. Iar documentul semnat oferă o bază juridică solidă pentru dezvoltarea lor ulterioară.

Am discutat pe larg problemele de cooperare comercial-economică. Rusia se află acum pe locul patru în ceea ce privește cifra de afaceri a comerțului exterior al României. Am vorbit și am reflectat asupra extinderii diversificării cooperării noastre în acest domeniu. Există tendințe care ne bucură: în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, cifra de afaceri a crescut cu 90% în primul trimestru al acestui an.

Ads

Cu toate acestea, există probleme la care trebuie să ne gândim și să lucrăm împreună. Mărfurile tradiționale românești ar trebui să revină pe piața rusă. În consecință, am vorbit despre extinderea legăturilor interregionale. Rezervele de contacte directe dintre membrii constitutivi ai Federației Ruse și districtele românești nu sunt utilizate”, a spus atunci Putin jurnaliștilor.

„Cel mai rău lucru pe care l-am putea face este să uităm trecutul. Au fost de toate în trecut – atât bune, cât și rele. Ar trebui să ne amintim de el, să știm despre el și să tragem concluzii din el. Dar aceste concluzii care ne ajută să dezvoltăm relațiile astăzi, ne vor ajuta și mâine.

Trecutul nu ar trebui să ne ia de mână și să ne împiedice să mergem mai departe. Președintele României tocmai a subliniat, pe bună dreptate, că am avut multe care ne-au unit ca vecini, ca parteneri tradiționali.

Ar trebui, atunci când analizăm trecutul, să evităm acele greșeli pe care le-am permis în trecut și să folosim tot ce este pozitiv pentru a dezvolta legături bilaterale. Sunt sigur că, dacă vom lucra exact în acest fel, ne vom aduce contribuția la construirea unor noi relații democratice atât în lume, cât și, evident, la o Europă stabilă și prosperă”, a continuat liderul de la Kremlin, pe atunci încă un novice politic.

Ads