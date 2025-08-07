Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 07 August 2025, ora 16:11
1349 citiri
Revolta lui Ponta, absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. „Ministerul de Externe a încălcat cutume care trebuiau respectate, îmi cer eu scuze diplomaților, mentalitate talibană"
Victor Ponta FOTO Hepta

Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a lipsit joi, 7 august, de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu. Ponta a participat, însă, cu o zi în urmă la ceremoniile oficiale de la Palatul Cotroceni, unde a fost expus trupul neînsuflețit al fostului șef de stat.

Fostul social-democrat a criticat după înmormântare Ministerul de Externe, condus de Oana Țoiu de la USR. Ponta spune că MAE nu a deschis cărți de condoleanțe la ambasadele României din alte țări și astfel au fost încălcate cutume.

„Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale”, spune Ponta.

„De câte ori a decedat un șef de stat (președinte sau monarh), la ambasada din București a acelei țări a fost deschisă o carte de condoleanțe. Iar de fiecare dată, un reprezentant al Guvernului României a mers să semneze în cartea de condoleanțe. Este vorba despre protocol, respect între state, reguli internaționale.

Și, mai ales, este vorba strict de relațiile între țări, de reguli și cutume internaționale! Nicio legătură cu persoana decedată, dacă a fost bună sau rea! Faptul că ura și prostia întunecă mintea atâtor oameni încât nu înțeleg niște lucruri simple și clare — e dezolant!

Faptul că Ministerul de Externe al României a încălcat toate aceste cutume care trebuiau respectate (indiferent de opinia personală sau de persoana șefului de stat decedat) este un gest rușinos, care trădează o mentalitate „talibană”.

Îmi cer eu scuze tuturor diplomaților români care au fost puși într-o astfel de situație absolut stânjenitoare și jenantă!

Cât despre imaginea, relevanța, prestigiul și importanța României pe plan extern — cred că nu se câștigă prin „exportarea” unor bătălii politice interne”, a transmis Victor Ponta.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 și 2000 - 2004, au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.

Miercuri dimineața, sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte, acoperit cu Drapelul Național, a fost depus pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

La catafalc au fost așezate și crucea fostului președinte, dar și o fotografie a acestuia. O singură coroană, cu flori albe, s-a aflat lângă sicriu - cea de la soția acestuia, Nina Iliescu. 'Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina' - este mesajul scris pe panglica de pe coroană. Nina Iliescu nu a fost prezentă la ceremoniile organizate la Palatul Cotroceni.

Pe parcursul zilei de miercuri, oficiali ai statului, reprezentanți ai corpului diplomatic, dar și simpli cetățeni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Ion Iliescu.

Printre cei care și-au prezentat condoleanțele s-au numărat foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan, care a venit însoțit de trei membri ai Cabinetului - vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și ministrul Muncii, Florin Manole, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, foștii premieri PSD Marcel Ciolacu și Victor Ponta, senatorii PSD Daniel Zamfir, Robert Cazanciuc, Titus Corlățean, dar și Adrian Streinu Cercel. Au mai trecut pe la catafalcul lui Ion Iliescu deputatul minorităților naționale Nicolae Păun, președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, deputatul George Becali, fosta ministră a Educației Ecaterina Andronescu, fosta ministră a Muncii Simona Bucura-Oprescu, fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, fostul director al Arhivelor Naționale ale României, Ioan Drăgan, reprezentanți ai Curții de Conturi, Curții Constituționale și ai corpului diplomatic.

Au fost aduse coroane de flori și au fost aprinse lumânări în memoria fostului șef de stat.

Seara, au prezentat condoleanțe colaboratori și apropiați ai fostului președinte și a fost oficiată Slujba Stâlpilor, săvârșită de episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanul, însoțit de un sobor de preoți și diaconi și membri ai Grupului psaltic 'Tronos' al Catedralei Patriarhale. Au fost prezenți la slujbă, printre alții, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, foștii miniștri PSD Rodica Stănoiu și Petre Daea, deputatul PSD Ioan Vulpescu, foștii parlamentari PSD Viorel Hrebenciuc și Șerban Nicolae, fostul premier Viorica Dăncilă, fostul președinte al CCR Valer Dorneanu, rectorul Universității Politehnica București, Mihnea Costoiu, fostul director al SRI Virgil Măgureanu.

Înhumarea a avut loc doar în prezența familiei și a apropiaților.

