Un antrenor care a luat titlul cu Dinamo trece prin clipe teribile: "M-am operat de prostata. Mi s-a infundat drenul si din nou m-au operat"

Fostul jucator al "alb-rosilor" spera ca echipa lui Contra sa-si revina."M-am operat de prostata miercuri. Joi s-a infundat drenul.Vineri m-am operat din nou.Eu oficial nu am fost implicat in nimic. M-am intalnit cu Talnar, cu Marginean, cu Dorin Serdean.Toate discutiile au plecat daca putem sa ajutam cu ceva, nimic oficial.Talnar era foarte suparat si cred ca este in continuare, pentru ca a crezut in proiectul asta. A fost foarte dezamagit cand a vazut sunt atatea amanari.Sper sa nu fie o minciuna", a spus fostul fotbalist la Digisport.Ion Marin a castigat titlul de campion cu Dinamo de trei ori ca jucator si o data ca antrenor.in 1995, fostul tehnician a reusit o performanta mare, atunci cand a castigat Cupa Romaniei cu Petrolul, dupa o finala cu Rapid Bucuresti.