Cum a fost clasat dosarul DNA al vicepreședintelui Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, cu patru zile înainte ca fostul lider PSD să fie numit în funcție

Vicepreședintele Curții de Conturi, Ion Mocioalcă, fost lider PSD, a fost vizat de un dosar de corupție clasat la patru zile înainte de numirea sa în funcția actuală, în urma unui denunț depus de fostul șef al Direcției Agricole Caraș-Severin, Marius Zarcula.

În denunțul de la DNA, Zarcula (fost membru PSD și Pro România) reclama presiunile făcute asupra lui pe linie de partid, de către Ionuț Mihai Popovici (vicepreședinte PSD Caraș-Severin) și Ion Mocioalcă (senator PSD la vremea respectivă), pentru transferarea lui Sorin Simescu de la Primăria Anina la Direcția Agricolă Caraș-Severin, arată Libertatea.ro

Zarcula a arătat în denunțul de la DNA că în 31 ianuarie 2023, la o zi după ce a scos la concurs trei posturi vacante, vicepreședintele PSD Caraș-Severin a mers la Direcția Agricolă Caraș-Severin și i-a cerut să îl transfere „cât mai urgent” pe Sorin Simescu la Direcția Agricolă. Zarcula a mai arătat în denunț că Popovici i-a transmis cu aceeași ocazie că după finalizarea formalităților va interveni la Ministerul Agriculturii, fie personal, fie prin senatorul Ion Mocioalcă, pentru aprobarea transferului.

„M-a contactat la telefon și a exercitat presiuni asupra mea să dau drumul transferului, pentru că s-au făcut o grămadă de demersuri la minister, au făcut presiuni la minister ca să se accepte să se aprobe acest transfer. (…) A zis că dacă nu fac ce trebuie, să uit de numele lui și atâta timp cât el o să mai fie acolo, la București, nu o să mai pup nici director (n.r.- funcția de director), nici vreo funcție în județ. Dar presiunile nu au venit doar de la el, ci și de la Dragomir (n.r.- prefectul județului Caraș-Severin), care a spus ca are un mesaj de la bătrânul, bătrânul fiind Mocioalcă, și să pun în practică transferul”, a declarat Marius Zarcula, cel care l-a denunțat pe Mocioalcă la DNA, pentru Rise Project.

Procuror schimbat, dosar clasat

În cursul anchetei, procurorul DNA care se ocupa de caz a descoperit că Mocioalcă a intervenit la Ministerul Agriculturii pentru transferul lui Simescu de la Primăria Anina la Direcția Agricolă Caraș-Severin.

Ulterior, procurorul de caz s-a schimbat, iar în 6 octombrie 2023, cu patru zile înainte ca Ion Mocioalcă să fie desemnat de Parlament vicepreședinte al Curții de Conturi, DNA Timișoara a clasat dosarul care îl viza pe liderul PSD, refuzând să îi comunice denunțătorului ordonanța de clasare.

RISE Project a dezvăluit în mai 2025 că în procesul în care Zarcula a dat în judecată DNA Timișoara pentru a-i fi comunicată ordonanța de clasare din cazul Mocioalcă, în calitate de procuror-șef al DNA, Marius Voineag a semnat o întâmpinare prin care susținea că structura teritorială DNA Timișoara nu are calitate procesuală și structura centrală a DNA ar trebui să devină parte în dosar, cererea fiind respinsă de judecători.

Voineag, apartament cumpărat în blocul finului lui Mocioalcă

Înainte de asta, Marius Voineag a cumpărat un apartament într-un bloc construit de Eden Capital Development, proiect imobiliar în care este asociat unul dintre finii lui Mocioalcă, Ion Bejeriță (pasager în avionul Nordis, alături de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu).

În ancheta citată mai sus se mai arată că dezvoltatorul imobiliar de la care a cumpărat Marius Voineag este reprezentat juridic de ginerele lui Mocioalcă, avocatul Laurențiu Gorun, iar fiica lui Ion Mocioalcă (Larisa Gorun) este unul dintre notarii care autentifică tranzacțiile cu clienții.

Marius Voineag a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să îi fie apărată reputația, iar cererea i-a fost admisă.

Presiuni asupra denunțătorului

Ordonanța de clasare studiată de Libertatea arată că în urma denunțului din 1 februarie 2023, prin care Zarcula reclama că asupra lui „se realizează presiuni de către persoane cu funcții de conducere din PSD Caraș-Severin”, șeful Direcției Agricole Caraș-Severin a fost autorizat pentru o perioadă de 60 de zile „să participe la mai multe activități” de supraveghere tehnică.

La finalul celor 60 de zile, autorizarea lui Zarcula pentru înregistrarea discuțiilor cu liderii PSD a fost prelungită cu încă două luni, „convorbirile relevante fiind redate în procesele-verbale întocmite în cauză”.

Cum s-a apărat Mociolacă

Documentul DNA arată că în iunie 2023, ancheta a fost extinsă (in rem) pentru că s-a descoperit că Mocioalcă a luat legătura cu secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii, Dumitru Jeacă, și cu ministrul de la acea vreme, Petre Daea „în vederea aprobării cu celeritate” a transferului lui Simescu de la Primăria Anina la Direcția Agricolă Caraș-Severin.

Din ordonanța de clasare obținută de Libertatea nu reiese dacă Mocioalcă a fost audiat de DNA, făcându-se referire doar la un memoriu pe care fostul lider PSD l-a depus la dosar în apărarea sa.

Din document reiese că Ion Mocioalcă s-a apărat în fața acuzațiilor, spunând că denunțătorul Zarcula, „un apropiat al oamenilor politici din județul Caraș-Severin care făceau parte din PSD”, a fost cel care l-a contactat și i s-a plâns că „e nevoie de personal la DAJ Caraș-Severin și că volumul de muncă este foarte mare”.

În memoriul depus la DNA în apărarea sa, Ion Mocioalcă a dezvăluit că directorii instituțiilor deconcentrate din Caraș-Severin susținuți de PSD erau organizați într-un grup de WhatsApp, denumit „Deconcentrații PSD”, iar din acest grup făcea parte și Zarcula.

În același memoriu, Mocioalcă mai arăta că „Deconcentrații PSD” se întâlnesc frecvent la restaurantul Palace din Caransebeș, iar cu ocazia unei astfel de întâlniri, Zarcula i s-a plâns că are nevoie de oameni la Direcția Agricolă Caraș-Severin.

„Am perceput-o ca o solicitare normală” Despre contactarea secretarului general adjunct de la Ministerul Agriculturii, Dumitru Jeacă, pentru a grăbi transferul lui Simescu de la Primăria Anina la Direcția Agricolă Caraș-Severin, Ion Mocioalcă a spus că l-a contactat pe Jeacă „în urma insistențelor lui Zarcula Iosif Marius, care în cadrul mai multor întâlniri l-a rugat să se intereseze cu privire la stadiul aprobării cererii de transfer”.

La rândul său, audiat ca martor, secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii a declarat la DNA că a fost contactat de Mocioalcă în contextul în care concursurile de angajare și transferurile la nivelul direcțiilor agricole județene au fost sistate, iar „pe acest fond și al lipsei de personal, direcțiile agricole județene au trimis peste 100 de cereri de transfer/detașări/concursuri”.

Jeacă a mai declarat că în martie 2023 a fost contactat de Mocioalcă, spunându-i că va primi o cerere de la DAJ Caraș-Severin „să o analizeze din punct de vedere juridic”.

Dumitru Jeacă a mai declarat că Mocioalcă nu i-a dat detalii despre persoana care urma să fie menționată în solicitarea Direcției Agricole Caraș-Severin și nici ce vizează cererea. Secretarul general adjunct al Ministerului Agriculturii a mai susținut la DNA că în acea perioadă a primit „multe telefoane cu privire la politica de resurse umane”, dar nu a resimțit telefonul lui Ion Mocioalcă ca pe o presiune sau încercare de influențare.

„Menționez că nu am simțit nicio frică, nicio temere sau obligație… Am perceput-o ca o solicitare normală, întrucât aveam mai multe solicitări din partea DAJ-urilor”, a declarat secretatul general adjunct al ministerului cu ocazia audierii.

Ministrul Agriculturii audiat la DNA

DNA l-a audiat ca martor în dosar și pe ministrul de la vremea respectivă, Petre Daea.

Acesta a declarat că a aprobat transferul lui Simescu la fel ca alte sute de transferuri din instituțiile subordonate. „Nu am discutat niciodată, nici cu Jeacă Dumitru și nici cu Mocioalcă Ion referitor la aprobarea acestui transfer”, a declarat Petre Daea, la DNA.

„Deconcentrații PSD” au confirmat varianta lui Mocioalcă Mai mulți politicieni PSD Caraș-Severin, audiați ca martori în dosarul lui Mocioalcă, au confirmat varianta fostului lider PSD, spunând că la întâlnirea „Deconcentaților PSD” de la restaurantul Palace din Caransebeș l-au auzit pe Zarcula plângându-se de lipsa de personal la Direcția Agricolă Caraș-Severin. Potrivit Rise Project, trei dintre martorii care au dat declarații favorabile lui Mocioalcă în acest dosar sunt finii lui Mocioalcă: Ion Dragomir (prefect de Caraș-Severin și fost șef al Finanțelor Timișoara), Silviu Hurduzeu (președinte CJ Caraș-Severin) și Ion Bejeriță (fost vicepreședinte PSD Caraș-Severin, judecat într-un dosar de evaziune fiscală, apropiat de Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu).

„S-a plâns că nu are suficienți oameni la nivelul direcției, deși avea posturi vacante și că ar dori să îl transfere pe Simescu Sorin-Daniel de la Primăria Anina la Direcția Agricolă Caraș-Severin”, a declarat actualul președinte al CJ Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, audiat ca martor în dosar.

Cum explică DNA clasarea dosarului

În 6 octombrie 2023, cu patru zile înainte ca Ion Mocioalcă să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi, DNA a clasat dosarul deschis în urma denunțului formulat de Marius Zarcula.

Procurorul Adrian Ghimiș, fost șef al DNA Timișoara, a concluzionat că „din analiza întregului material probator, în special a conținutului discuțiilor avute de martorul denunțător cu suspecții și redate în mai multe procese-verbale, coroborate cu declarațiile acestuia, ale suspecților și martorilor audiați, cât și cu înscrisurile administrate în cauză, nu rezultă existența unor acțiuni exercitate de suspecți care să se circumscrie elementului material al laturii obiective infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 (n.r. – folosirea funcției în scopul obținerii de foloase necuvenite), învinuirile aduse prin denunț fiind în afara unor fapte materiale concrete și nu sunt susținute de niciun mijloc de probă”.

Concret, dosarul a fost clasat în baza articolului care prevede că „fapta nu este prevăzută de legea penală”.

Apărarea lui Mocioalcă din instanță

Avocatul lui Ion Mocioalcă și Ionuț Popovici a cerut respingerea plângerii formulate de Zarcula împotriva clasării, arătând că o decizie a Înaltei Curți din 2011 îi ia denunțătorului dreptul de a formula plângere împotriva unei soluții de clasare. Avocatul lui Mocioalcă și Popovici și-a mai apărat clienții, susținând că Zarcula e doar denunțător, nu parte vătămată.

Avocatul a mai apreciat că „susținerile petentului că ar fi suferit un prejudiciu în această cauză sunt pro cauza, făcând vorbire de o plângere formulată în ianuarie 2025, ulterior soluționării cauzei, împotriva intimatului Simescu”.

„Ancheta în cauză a avut caracter efectiv și probele administrate susțin soluția de clasare”, a concluzionat în proces avocatul celor doi politicieni PSD. „În speță există o situație particulară, doi procurori având opinii diferite” Procurorul de ședință de la Tribunalul Caraș-Severin a cerut ca plângerea lui Zarcula împotriva soluției să fie respinsă ca inadmisibilă, fără să fie analizat fondul, pentru că „martorul denunțător a formulat plângere, neavând calitate de persoană vătămată”. De asemenea, procurorul a punctat că „în speță există o situație particulară, doi procurori având opinii diferite”.

Hotărârea Tribunalului Caraș-Severin studiată de Libertatea nu arată însă detalii cu privire la ce a vrut să spună procurorul de ședință prin această formulare. Ultima bătălie a denunțătorului, pierdută pe procedură Tribunalul Caraș-Severin a respins pe procedură plângerea împotriva soluției de clasare pe procedură formulată de Zarcula, menținând ordonanța de clasare a DNA Timișoara.

