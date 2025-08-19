Miliardarul Ioan Niculae vinde energie pe bursa OPCOM, la pret record

Miercuri, 13 Februarie 2013, ora 18:16
4392 citiri
Miliardarul Ioan Niculae vinde energie pe bursa OPCOM, la pret record

Compania InterAgro, detinuta de Ioan Niculae, cel mai bogat roman, a vandut luni energie la cel mai mare pret din 2013 pe bursa de energie OPCOM.

Interagro a vandut o cantitate maxima de 15.120 MWh in banda la un pret de 253,16 lei/MWh catre Tinmar Ind., iar perioada de livrare a energiei este 20 februarie - 31 decembrie 2013.

Pretul obtinut de Interagro este cel mai ridicat din ultimul an, precedentul record apartinand companiei Renovation Trading cu 238,50 lei/MWh. La polul opus, Repower Furnizare Romania a tranzactionat, pe 7 februarie, cu 175lei/MWh. Media tranzactiilor situeaza pretul energiei de banda in jurul valorii de 220-230 de

lei/MWh.

