Catalin Drula: "Ion Radoi este in spatele a ceea ce s-a intamplat la metrou. In 2 aprilie spatiile comerciale vor fi curatate"

Intrebat daca Ion Radoi se afla in concediu in timpul protestului spontan de la metrou, Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a explicat ca acesta este suspendat din pozitia pe care o are la Metrorex."E suspendat din pozitia de la Metrorex. Jobul full time este cel de lider sindical. Eventual, concediu de la sindicat", a declarat Drula, la Digi24, luni seara. Intrebat, de asemenea, daca Radoi se afla in spatele protestului spontan de vineri, Drula a raspuns afirmativ."Absolut. Si este in spatele a ceea ce s-a intamplat la metrou si nu de azi , de ieri, ci de vreo 20 de ani, cel putin", a declarat Catalin Drula. Ministrul Transporturilor a mai declarat ca angajatii de la metrou au stiut ca nu au voie sa protesteze, legal, astfel ca cei care chiar au protestat erau in timpul liber.Oamenii astia sunt putin versati, ei stiu ca nu pot face greva pentru ca nu le permite legea starii de alerta, stiu ca conform contractului colectiv de munca, conflictul social daca este declansat, are niste reguli stiu ca oprirea voluntara a lucrului are niste reguli. Au venit special cu oameni care nu erau in tura. Pur si simpli niste cetateni, care intamplator erau angajati la metoru, au venit, s-au asezat pe sinele de la metrou noaptea si au blocat, fara niste revendicari in prealabil. Lucrurile astea se fac prin convocare. Ne cheama Radoi sa venim acolo . Eu am tot respectul pentru cea mai mare parte a angajatilor, au venit mecanicii si au stat sa intre in curse, nu au putut. Oamenii astia se uita la Radoi cu teama pentru ca a fost mai tare decat ministri, prim ministri. Oamenilor le este frica pentru viitorul lor. De aceea este important sa nu negociem legea", a declarat Catalin Drula.Ministrul Transporturilor a mai declarat ca in data de 2 aprilie spatiile comerciale de la metrou vor fi curatate."Cred ca este pe 2 sau 4 aprilie. Se restabileste legea. Este domeniu public. Eu sunt obligat si eu si directorul general al Metrorex si Consiliul de Administratie, suntem obligati de a apara interesul public, nu interese private. Este un contract expirat din 2018 acolo si acele spatii sunt ocupate fara drept. Chiria se duce la firma sindicatului", a mai declarat Drula.Metrourile nu au circulat, vineri, din cauz unui protest al angajatilor. Metrorex a anuntat ca pierderile se ridica la peste 2,8 milioane de lei.