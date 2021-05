Un nou scandal intre Metrorex si sindicatul lui Ion Radoi. Cotizatiile membrilor nu mai sunt retinute automat

"Incepand cu lichidarea lunii aprilie 2021, Directorul Economic va dispune compartimentelor financiar-contabile sa inceteze efectuarea operatiunii prin care se retin cotizatiile sindicale lunare ale salariatilor Metrorex S.A., membri de sindicat, si virarea acestora in contul sindicatului USLM", se arata in Dispozitia nr. 4 din 7 mai 2021, semnata de directorul general, Stefan Paraschiv. Liderul sindical, Ion Radoi, sustine ca "este pentru prima oara in 30 de ani cand un director a transformat intreaga miscare sindicala intr-o adunatura de hoti, iar el este cel care incalca legea si umbla cu ranga prin metrou". Domnule Citu, bai Drula - Codul Muncii interzice orice imixtiune in activitatea sindicatelor si conform Constitutiei, sindicatele sunt organizatii de drept privat ale salariatilor care apara interesele acestora in mod independent. In prezent, cotizatia retinuta pe statul de plata este de 1% din salariul brut , deductibila din IMPOZIT, iar ANAF nu mai poate recunoaste deductibilitatea fiscala. SA NU-L mPRINDEM PE RANGA ca vrea sa elimine posibilitatea ca aceasta cotizatie sa fie retinuta si virata de angajator, asa cum se intampla in toata Europa.Tinta lui Ranga si a lui Drula este clara: este un santaj pe fata pe care il face Drula - ar problema cu sindicatul din metrou. DRULA traieste cu impresia ca, daca a ajuns MINISTRU si schimba C.A.-URILE si pune oamenii lui, la fel ar vrea si la sindicate, sa puna oamenii lui, ca sa nu-l mai tulbure NIMENI CAND VREA SA FURE", se precizeaza in mesajul transmis pe pagina sindicatului de la metrou, Unitatea.