Cum negocia Ion Rădoi cu primarul Piedone menținerea spațiilor comerciale din stațiile de metrou. „Îmi dai şi mie o jumătate de staţie de la Izvor?”

Taxe percepute de Rădoi pentru magazinele de la metrou

Descinderi DNA la Sindicatul Liber de la Metrou si acasa la Ion Radoi

Conflictul cu Ministerul Transporturilor

Cine este Ion Radoi

Potrivit G4Media , în contextul demarării procedurii Metrorex de eliberare a spaţiilor comerciale de la metrou care funcţionează în mod nelegal, la data de 27.05.2021, primarul sectorului 5 Popescu Cristian „Piedone” i-a pretins lui Rădoi Ion, liderul sindicatului USLM, să-i dea „jumătate din spaţiile comerciale de la Izvor”, urmând ca în schimb să amâne sau să refuze emiterea dispoziţiilor de demolare a spaţiilor de la Metrou aflate pe raza sectorului 5 (staţiile de la Izvor, Eroilor, Eroii Revoluţiei). Rădoi Ion a fost de acord cu propunerea primarului Sector 5 , „plusând”, spunându-i că „o jumătate de staţie întreagă îi dă.” Convorbirea telefonică purtată de la data de 27.05.2021, la ora 18:38:05, de Ion Rădoi, de pe numărul de telefon al partenerei liderului de sindicat Deci tati, ce-am făcut? Am dat înapoi toate astea! Eu nu intru, nu intervin până nu am dispoziţia primarului general! Momentan e linişte, da?: Auzi…: Eu am dat decât somaţii, dar nu dispoziţie!: Domn primar….: Rădoi de la metrou (către o altă persoană)!: Îhhh…domn primar…Îhh…: Da!: Da!: Da şi eu dacă nu ar fi trebuit să le cer, ia daţi-mi mă şi mie o somaţie de la ăştia, o copie după somaţiile alea…: Aveţi o copie după somaţii să i-o dăm şi lui Rădoi? Auzi mă?: Da, zi tu!(...): După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor şi mie?: O juma de staţie întreagă îţi dau!: Hai, te iubesc, stai liniştit! Deci, fratele meu şi ai văzut că, mă tu ai văzut reacţia mea şi a lui Negoiţă, da? Noi vorbim de cerebral, nu vorbim de ….(...) Deci, tati, bazează-te pe mine, atât îţi spun! Şi las-o în înţelepciunea legii s-o rezolve pentru că eu îs pe lege şi le-o dau pe lege înapoi, da?: Da!: Cum tu le-o dai la ăştia care-i acţionezi în judecată şi le ceri daune şi toţi la toţi primarii…: Exact! Paişpe le …: Eu aşa îţi dau ţie, da? (neinteligibil) Cine?: Negoiţă! Că i-am zis pe nume!: Păi stai puţin! Negoiţă nu-i cu tine?: Ba da! Păi lucrează la fel ca tine!: Păi asta tre să-i spui! Acuma, fără lipsă de modestie, în Bucureşti astăzi, dar în Bucureşti astăzi, orice măsură, orice unitate de măsură ai avea, sunt 2 primari, Negoiţă şi Piedone! Şi mai e Băluţă, dar Băluţă e un tip care se dă după ploaie!: A cam semnalizat la stânga şi a luat-o la dreapta, ştii cum zicem noi în transporturi!: Nu e bai, nu e bai!: Nu e voie! Nu e voie să faci asta! Dar nu e mă, nu e bărbat, n-a fost bărbat să faci asta, dar ce ai mă, de ce te fereşti mă, de ce faci lucrul ăsta? Că, bun, o să-l târâm prin nişte procese, nişte d-astea, una, alta, dar la ce-ţi foloseşte mă? La ce-ţi foloseşte? Tâmpenia asta!(...): Nu mă interesează mă că lasă că vorbesc după telefonul lui nevestă-mea şi bine că e şi al tău ascultat, nu contează! Băi, tu cu ăsta aveţi (limbaj trivial)! Sunteţi bărbaţi!: Da,da da!: Ştiţi ce trebuie să faceţi! De asta vă zic direct, nu mă interesează că înregistrează pe (limbaj trivial)!: Ee, te mai doare-bască, ce mai!: Da, să ai succes în continuare că ştiu că eşti şi tu ciupit şi muşcat de colo de fund!”În contextul în care la data de 18.06.2021, Rădoi Ion şi Minea Claudia au aflat că Primarul sectorului 5 a trimis din nou notificări spaţiilor comerciale, cu privire la desfiinţarea lor, Rădoi Ion a intenţionat să se întâlnească cu Primarul sectorului 5 pentru a ajunge la o înţelegere” se mențioenază în ordonanţa de inculpare a lui Ion Rădoi.Procurorii DNA susţin că Rădoi percepea taxe între 5000 şi 200.000 de euro ca să sub-închirieze spaţiile comerciale de la metrou.„În situaţia în care unii comercianţi aveau dificultăţi financiare în a continua activitatea, spaţiile comerciale erau să fie preluate de apropiaţi ai liderului de sindicat Rădoi Ion, fie „cesionate” către alte persoane interesate să le exploateze, în schimbul unor sume mari de bani cuprinse între 5000 şi 200.000 euro fără TVA, Sindomet (firma sindicatului – n.r.) acceptând cesiunea spaţiilor comerciale în condiţiile în care îi era interzisă cesiunea drepturilor şi obligaţiilor, fără notificarea Metrorex”, se arată în ordonanţa DNA.„În alte situaţii, spaţiile comerciale, deşi erau închiriate de anumite societăţi comerciale (societăţi deţinute de membrii familiei concubinei liderului Ion Rădoi şi de apropiaţi ai acestuia – cazul lui Tiberiu Belovan) erau date spre a fi folosite unor alte persoane, chiar în lipsa încheierii de acte de cesiune sau de subînchiriere, în schimbul unor sume de bani plătite lunar lui Minea Claudia (partenera lui Ion Rădoi – n.r.), Tiberiu Belovan şi Guşatu Victor”, se mai arată în ordonanţa DNA.Procurorii susţin că o parte a magazinelor de la metrou, de la Unirii 1, erau ale concubinei lui Rădoi. „În fapt, magzinele pe care nu le doreau demolate aparţineau concubinei acestuia Minea Claudia şi lui Gheorghe Jean, persoană care deţinea în fapt magazinul Fornetti şi care îi plătea, în schimb, lui Minea Claudia o sumă lunară de peste 10.000 de lei”, potrivit documentului DNA consultat de G4media.ro Procurorii DNA au descins în 14 iulie la Sindicatul Liber din cadrul Metrorex și la reședinta lui Ion Radoi din Sinaia . Ancheta vizează suspiciuni privind savărșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2018 - 2021.„In cursul zilei de 14 iulie 2021, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, se efectueaza perchezitii domiciliare in 16 locatii situate in municipiul Bucuresti si judetele Prahova si Ilfov, dintre care 3 sunt sedii ale unor institutii publice.In cauza, procurorii beneficiaza de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane", a informat DNA.Procurorii DNA au facut perchezitii si la Primaria Sectorului 3, condusa de Robert Negoita , si Primaria Sectorului 5, condusa de Cristian Popescu - Piedone, singurele doua primarii care au refuzat sa evacueze magazinele si tarabele amplasate ilegal de Sindicatul de la Metrorex pe spatiul public.Ion Radoi, liderul sindicalistilor de la metrou, a amenintat luni, 24 mai 2021, intr-o conferinta de presa, ca este gata sa isi dea foc daca directorul Metrorex va evacua si sindicatul din sediul detinut in statia de metrou de la Piata Unirii.Sindicalistul a mai spus ca, daca se reduce personalul, este posibil sa existe probleme cu privire la functionarea metroului."Biroul meu are vreo doi metri, aici, in Piata Unirii 1. Eu, de acolo nu voi iesi decat daca imi dau foc sau ma omoara, ca oricum m-au amenintat, dar s-ar putea sa aiba o surpriza. Sa mergem noi sa ii evacuam de acolo si sa vina in subteran, ca metroul circula in subteran si sa nu mai dam 400.000 de euro anual ca sa stea ei acolo la etajul 9", a spus Ioan Radoi, intr-o conferinta de presa.Conflictul dintre sindicalistul Ion Radoi si ministrul Transporturilor, Catalin Drula , s-a acutizat dupa evacuarea spatiilor de la metrou. Drula depus o plangere la DNA, iar Metrorex la DIICOT , fiind deschise anchete.Sindicalistii l-au atacat pe Catalin Drula, ministrul Transporturilor, sustinand ca "nu poate sa spuna ca nu stie nimic", in conditiile in care i-au trimis 21 de informari de cand si-a preluat functia.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca Metrorex "a fost un loc bun unde sa te angajezi", dar ca acum se lucreaza la o noua organigrama si vor urma restructurari de posturi."La Metrorex se lucreaza la o organigrama, din cate inteleg, am mai spus asta, nu eu conduc Metrorexul, am gasit un director general care si-a facut o treaba foarte buna acolo, au un Consiliu de Administratie profesionist cu oameni adusi din industrie, cu experienta si ei lucreaza la asta. Imi spun ca organigrama e destul de impanata, cu posturi un pic inutile. A fost un loc bun unde sa te angajezi", a declarat Catalin Drula, marti 8 iuni 2021, la TVR1.Ion Radoi, fost parlamentar PSD , este liderul de sindicat de la metrou de peste 15 ani, timp in care a cunoscut 20 de ministri ai Transporturilor si mai multi directori ai companiei Metrorex, negociind cu fiecare, aproape an de an, binele angajatilor in dauna stabilitatii financiare a companiei.Ion Radoi detine, in prezent, mai multe functii si anume: presedintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea si a Federatiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc si Servicii Publice "ATU Romania ". In plus, el este membru in Comitetul executiv al Federatiei Europene a Transportatorilor.Liderul de sindicat a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2000, din partea PDSR, care a devenit PSD. A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.In sumarul CV publicat pe pagina Camerei Deputatilor in urma cu mai bine de 15 ani, Ion Radoi a trecut la capitolul studii, Facultatea de Electronica din Bucuresti si Facultatea de Telecomenzi Feroviare, mentionand ca are studii sociale si sindicale.A lucrat la Telemecanica Trafic Metrou din Bucuresti, apoi a devenit presedinte la Unitatea Sindicatul Lider (USL) Metrou, vicepresedinte al Blocului National Sindical (BNS) si presedinte al Conventiei Nationale a Transporturilor. Presa il mentioneaza ca lider al sindicatului de la metrou inca din anul 2005, cand figura ca senator in Parlamentul Romaniei.Citeste si: Portretul celui mai puternic lider sindical din Romania. 20 de ministri ai Transporturilor i-au facut toate poftele de frica grevelor la metrouLegaturile dintre USLM si Sindomet Servcom SRLUSLM detine, in proportie de 100%, firma Sindomet Servcom SRL, care a avut contracte cu Metrorex, pentru spatiile comerciale si pentru spatiile de publicitate, dar care detine si un complex turistic in Busteni, ce ofera reduceri de 99% pentru angajatii Metrorex care isi fac concediile acolo.Catalin Drula anunta in februarie ca Sindomet Servcom SRL a avut doua contracte cu Metrorex pentru spatiile comerciale si pentru spatiile de publicitate."Sindomet Servcom SRL a avut doua contracte cu Metrorex: unul pentru spatiile comerciale (expirat in 2018) prin care firma incasa 75% si Metrorex doar 25% din valorificarea acestora.Si un contract pentru spatiile de publicitate (expirat din 2019), din care Sindomet incasa 53%, iar Metrorex doar 47%", declara Catalin Drula.Cu alte cuvinte, profiturile provenite din toate reclamele de la metrou, toate chioscurile si toate magazinele au ajuns, in procent mult mai mare, la firma Sindomet Servcom SRL.Citeste si: Imperiul financiar al sindicatului Metrorex: 75% din vanzarile comerciale la metrou si 53% din spatiile publicitare.