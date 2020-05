Ion Stefan: Vom reorganiza din temelii Ministerul Lucrarilor Publice. Toate posturile - scoase la concurs

Ziare.

"Astazi a aparut in Monitorul Oficial hotararea de guvern cu privire la organizarea si organigrama ministerului. Odata cu aparitia in Monitorul Oficial, intram in linie dreapta cu reorganizarea ministerului.Vom reorganiza din temelii ministerul, aproape toti angajatii ministerului vor fi nevoiti sa participe la concurs.Au fost 1.020 de posturi in minister, vor ramane 765 de posturi. Asta nu inseamna ca vor ramane 765 de angajati in minister. Putem sa ne oprim si mai jos. Imi doresc un concurs deschis, sa poata participa si opinia publica", a declarat Ion Stefan, marti seara, la B1 TV.Oficialul doreste transmiterea concursurilor online si a aratat ca a luat decizia de a reorganiza ministerul, deoarece era politizat."Nu exista nici cel mai mic semn de intrebare ca acest minister nu ar fi fost politizat 100%, chiar cei care spun ca au ramas de pe vremea lui X sau Y intre timp s-au decolorat sau s-au vopsit si nu stim exact de unde si cum au mai aparut.As vrea sa intelegeti ca in aceste sase luni am avut ocazia sa vad mai in profunzime ministerul, sa constat lucruri pe care nu s-ar fi meritat sa le faci la nivel de minister. Sa cumperi tu o bariera de intrare in minister cu 13.000 de lei si sa platesti mentenanta 11.000 de lei/an...", a fost exemplul dat de Ion Stefan.