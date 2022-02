Fostul premier basarabean Ion Sturza, după recunoașterea independenței separatiștilor din Donbas: „Putin aseară a declarat război Republicii Moldova”

Fostul premier basarabean Ion Sturza spune că prin recunoașterea independenței teritoriilor Donețk și Lugansk, Vladimir Putin „denunță dreptul națiunilor la autodeterminare și revendică TOATE teritoriile care au fost cândva în cadrul Imperiului Rus”.

„Să ne fie foarte clar, dincolo de retorica belicoasă și „argumentele istorice" aiuristice, Putin aseară a declarat război Republicii Moldova, revendicându-i teritoriile, iar de rând cu ea și Finlandei, Poloniei, Estoniei, Lituaniei, Letoniei, Ucrainei, Georgiei, Armeniei, Azerbaidjanului, Kazahstanului, Turkmeniei, Tadjikistanului. El deplânge tot ceea ce crede ca a fost „похабный мир”...”, a scris Sturza într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În opinia lui Ion Sturza, Ucraina, țară pe care Vladimir Putin o detestă considerând-o nestat, iar pe ucraineni – neoameni, a fost prima țintă.

„După, doar Dumnezeu știe. Acest собиратель „русских земель” a reușit să contrapună într-o perioadă foarte scurtă țara sa întregii lumi, transformându-i pe rușii din țară, dar și toată lumea în paria, hoți la drumul mare, oameni barbari, întorcându-i în Evul Mediu. Evident, nu are nici o șansă! Dar până când rușii, nu Putin, vor conștientiza acest lucru poate să fie foarte târziu”, a scris ex-premierul.

„Șansa noastră este că acum un an am scăpat de Dodon & Co, agenți cu acte în regulă ai Rusiei. Da, mai e nevoie de timp și efort pentru a ne lăsa de-alde „satana” pe deplin. Dar trebuie să o facem. Altfel, de ce mai trăim pe acest pământ, ca să fim robii cuiva? Vin vremuri tulburi, foarte tulburi. Trebuie să fim uniți și lucizi. Alături de lumea civilizată”, a mai scris Ion Sturza.

