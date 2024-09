Ion Țiriac a spus adevărul: ”De asta sunt zgârcit!” Care a fost primul său salariu

Fostul tenismen Ion Țiriac (85 de ani), unul dintre cei mai bogați români din toate timpurile, a oferit un interviu în care a recunoscut că este zgârcit, dezvăluind și care a fost primul său salariu, într-o fabrică.

"Aaaaa! Eu sunt foarte zgârcit. Da, sigur că da, așa este!", a subliniat Ion Țiriac în cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu, conform Gsp.ro.

"Eu am muncit într-o fabrică la 16 ani și aveam 375 de lei pe lună. Deci știu ce înseamnă să câștigi o bucată de pâine. Eu când am împlinit 15 ani aveam 30 de bani în buzunar. Și m-am dus și am cumpărat 2 felii de franzelă. Deci eu știu ce e banul și cum îl câștigi. De asta sunt zgârcit!", a mai spus Ion Țiriac.

"Eu nu pot să schimb sau să salvez o țară. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu m-am băgat în politică deloc. Fac ce pot să fac ca un om care a avut puțin mai mult noroc, iar alții care vorbesc de zgârcenie să-mi spună ce au făcut în viața lor. Sau cât costă kilul de pâine. Și dacă l-au câștigat ei sau l-au furat", a completat Ion Țiriac.

