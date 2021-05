La 82 de ani, Ion Tiriac a ramas singur. Miliardarul s-a despartit de iubita lui mai tanara si nu a mai chemat-o la ziua lui. Femeia s-a facut comentator tv

Fosta gimnasta nu a mai fost prezenta la ziua de nastere a miliardarului roman, care a avut loc la Madrid, pe 9 mai.Cei doi erau de nedespartit la momentele importante din viata lor, insa acum, din cate se pare, povestea lor de dragoste a luat sfarsit.Irina Deleanu este presedintele Federatiei Romane de gimnastica ritmica si a fost indragostita pana peste cap de Ion Tiric.Omul de afaceri roman o rasfata mereu cu tot felul de cadouri scumpe si flori.In ziua in care Tiriac si-a sarbatorit ziua de nastere la Madrid, pe 9 mai, Irina Deleanu a comentat la Bucuresti,la postul Look TV, finala Cupei Mondiale la gimnastica ritmica.Irina Deleanu. Foto: Facebook / Irina DeleanuConform surselor Ziare.com, relatie dintre cei doi s-a racit considerabil in ultima perioada, lucru ce a dus la despartire.Medaliata cu bronz la Campionatul Mondial de Gimnastica Ritmica din 1992, Irina Deleanu (45 de ani) a crezut ca a gasit dragostea cea mai mare in persoana lui Ion Tiriac , mai ales ca venea dupa trei casnicii esuate.Nu a fost asa si Irina Deleanu este din nou singura.Fosta gimnasta a fost doar un capitol din viata amoroasa a lui Ion Tiriac, care avut multe iubite celebre, printre care si Andreea Marin Irina Deleanu. Foto: Instagram / irinadeleanuIrina Deleanu si Ion Tiriac. Foto: Facebook / Irina Deleanu