Se demolează una dintre cele mai vechi fabrici din București. Aparține unui offshore controlat de Ion Tiriac, care vrea să desfășoare un proiect imobiliar

Fosta fabrică Granitul, controlată indirect de omul de afaceri Ion Țiriac, a început procedurile de demolare a tuturor construcțiilor de pe Șoseaua Vergului din Sectorul 2 al Bucureștiului, marcând un pas către dezvoltarea unui proiect imobiliar pe terenul de peste 10.000 de metri pătrați. În prezent, singurele venituri ale companiei provin din închirierea fostei clădiri administrative, iar compania este listată pe piața alternativă a Bursei de Valori București.

Fabrica Granitul a fost înființată în 1947, iar în anii '80 a devenit unul dintre cei mai importanți producători de elemente de beton pentru construcții din România. Până în anul 1998 societatea Granitul a avut capital majoritar de stat. Odată privatizată, fabrica a ajuns în imposibilitatea desfășurării activitățiilor de producție, arată profit.ro.

Recent, compania a obținut primele documente necesare în vederea desființării construcțiilor și a platformei exterioare existente pe terenul de 10.280 de metri pătrați din estul Bucureștiului.

Curățarea terenului de clădiri trasează drumul spre o afacere imobiliară, în contextul în care închirierea fostei clădiri administrative reprezentă singurul venit al companiei.

Conform sursei citate, zona industrială respectivă este tot mai căutată din punct de vedere imobiliar. Israelienii de la Shikun & Binui dezvoltă pe terenul fostei fabrici de sticlă Stiteh circa 800 de apartamente; terenul fostei fabrici Filan a fost cumpărat de retailerii Kaufland și Lidl, care au și fost autorizați să construiască aici noi magazine, chiar dacă în 2022 au inaugurat altele la 300 de metri distanță pe Bulevardul Basarabia; Iulian Robu și Constantin Căpățână, cunoscuți pentru dezvoltarea complexului rezidențial Militari Residence, au cumpărat, în aceeași zonă, terenul fostei fabrici de construcții metalice Nimb Pipera, a familiei Monceanu, și vor să construiască în loc locuințe; iar OMV Petrom a scos la vânzare un teren de 3,5 hectare învecinat cu terenul Granitul și în spatele Brico Depôt.

Ads

Fabrică deținută de Ion Țiriac

Granitul este deținută în proporție de 89,5% de o companie offshore a lui Ion Țiriac, restul fiind acționari persoane fizice și juridice. Granitul a deținut, până anul trecut, și baza sportivă de pe strada Ion Vlad, formată dintr-un teren de circa 3 hectare și o clădire de 340 de metri pătrați, care a fost vândută unei companii a lui Ion Țiriac la un preț de 700.000 de euro, plus TVA.

Baza sportivă Granitul a fost modernizată începând cu anul 2010 sub coordonarea lui Ion Țiriac, prin Fundația Olimpică Română, actuala Fundație de Excelență Sportivă (FES).

În acest sens, Țiriac a făcut donații succesive: 200.000 de euro în 2011 și 437.000 de euro în 2012. În baza donațiilor, baza sportivă a ajuns la Fundația Țiriac prin convenție de folosință gratuită până în 1 iunie 2032.

Ads

Complexul, amplasat peste drum de fostul Cora Pantelimon, dispune de un stadion de fotbal, certificat 2 stele FIFA, cu tribuna pentru 256 de spectatori, de două terenuri de tenis pe zgură, un teren de baschet și mai multe panouri de minibaschet și trei terenuri multisport, majoritatea fiind dotate cu nocturnă. De asemenea, centrul dispune de vestiare pentru sportivi și arbitri, un cabinet medical și parcare privată cu o capacitate de peste 30 de locuri.

Contactați de Profit.ro pentre detalii legate de strategia companiei, reprezentanții Granitul nu au răspuns până la publicarea acestui articol.

Ads