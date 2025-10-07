Ion Țiriac, după ce a discutat cu Iohannis: ”Tare drag mi-ar fi să am un Viktor Orban!”

Autor: Teodor Serban
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 17:17
Ion Țiriac FOTO X @NotadeCuloare

Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) a oferit un interviu în care a vorbit despre o discuție pe care a avut-o la un moment dat cu Klaus Iohannis (66 de ani), fostul președinte al României.

Conform Iamsport.ro, fostul mare jucător de tenis s-a arătat complet nemulțumit în legătură cu politicienii de la noi din țară, amintindu-l în acest context pe premierul Ungariei, Viktor Orban.

”Cu fostul președinte, învățătorul, am avut o relație bună. O singură dată am fost cu șapca în mână: ”Am venit și eu la dumneavoastră că am o problemă””. ”Spune, domnu' Țiriac!”, i-a răspuns Iohannis

”I-am zis: ”Nu vreți să angajați un om?! Că noi, de dimineață de la șase până seara la șase, ne-am terminat sportul. Nu mai este nimic în țara asta. E păcat de Dumnezeu. Avem un tineret care e bolnav tot. În orice clasă, jumătate e scutită de la mizerabila aia de oră de sport care e voluntară”.

”Domnu’ Țiriac, îți promit că iau doi oameni, nu unul”. N-a luat. Însă faptul că nu există niciun om care să poată să pună piciorul în prag aici... Tare drag mi-ar fi să am un Orban, tare drag să am un Lech Walesa.

Pe cine să ai să stea cu piciorul în prag?! Să stea drept la Bruxelles, acolo, și să spună: ”Un moment! Eu sunt granița Europei! M-ați făcut prost, incompetent - aveți dreptate. Dar voi, proștilor și incompetenților, dacă erați mai competenți decât mine, veneați și făceați ceva, dacă tot suntem Uniunea Statelor Europene!””, a afirmat Țiriac pentru sursa citată.

