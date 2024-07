Aroganța lui Ion Țiriac după ce și-a mai luat un Ferrari: ”Cât a costat? Gratis, nu știu de ce n-am luat două”

Fostul tenismen Ion Țiriac (85 de ani), considerat cel mai bogat român, cu o avere estimată la peste 2 miliarde de dolari, a avut o reacție arogantă atunci când a fost întrebat despre ultima mașină de lux achiziționată.

În colecția de mașini a omului de afaceri Ion Țiriac a intrat un Ferrari 812 Competizione Aperta. Întrebat cât a costat bolidul, Ion Țiriac a apelat la ajutorul asistentului.

„Cât a costat? Eu doar semnez cecuri, nu știu. Cât a costat? 790.000 de euro? Gratis! Nu știu de ce nu am luat două, să am pereche”, le-a spus el jurnaliștilor, conform as.ro.

Cu aceeași ocazie, Ion Țiriac, recunoscut ca fiind unul dintre mentorii Simonei Halep, el influențând cariera acesteia în anumite momente, a avut o nouă declarație privind situația complicată în care a ajuns tenismena.

Deși TAS i-a redus în luna martie suspendarea dictată de ITIA, de la 4 ani la 9 luni, Simona Halep n-a jucat decât două meciuri oficiale, în ambele având probleme medicale.

„Simona este declarată pozitivă, pentru că a fost pozitivă. De ce a fost pozitivă? Are ea argumentele ei să demonstreze că nu e vina ei. Un an şi jumătate cât a stat îţi trebuie antrenament de 6 ore pe zi. După părerea mea. Eu am fost cu cârca, cu munca, mai puţin cu talentul.

Chiar dacă faci 6 ore şi nu auzi arbitrul în scaun „15-0”, „15:15”, e altă treabă. Eu aş fi început cu calificări la turnee mici. Până n-aş fi avut 30 de meciuri la turnee mici, nu ajungeam la cele mari. Wild card, da, primea la Madrid, dar uite că nu-l primeşte la Wimbledon.

Eu nu m-aş fi dus la Miami, ci aş fi luat la calificări, aş fi început cu treaba asta. N-a ajuns la Jocurile Olimpice pentru că nu a avut performanţa în ultimul an. Ea e locul 2005 (n.r. – 1127), sau pe cât e. Nu poate Comitetul Olimpic cum să se contrazică. Comitetul Olimpic e WADA”, a spus Ţiriac.

