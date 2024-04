Cel mai bun tenismen român, dezamăgit de Ion Țiriac: ”Fiecare e pe barba lui. Nu mai am ce să comentez...”

Tenismanul Filip Cristian Jianu, cel mai valoros român al momentului, locul 282 ATP. învins de moldoveanul Radu Albot în runda finală a calificărilor turneului Ţiriac Open (ATP 250), a declarat în conferinţa de presă de după meci că e dezamăgitor că România nu are niciun reprezentat pentru tabloul principal la simplu, măcar cu un wild-card din partea organizatorilor.

"E puţin dezamăgitor că nu avem niciun român pe tabloul principal aici, măcar cu un wild-card. Ar fi putut fi ajutat un român cu un wild-card pe tablou, ca să fie sprijinit de public. Sunt destul de mulţi bani pe tablou, destul de multe puncte pe care noi, la clasamentul nostru, le adunăm mult mai greu la turneele unde jucăm noi. Iar câteva meciuri aici ar fi însemnat un salt imens în clasament. Şi e altfel să joci cu publicul în spate, ţi se ridică mult nivelul de joc. Au fost circumstanţe grele, eu de exemplu am aflat sâmbătă seara la 6... cerusem un wild-card în calificări, nu mi-a fost oferit, dar am semnat, mi-am încercat norocul şi am intrat pe baza clasamentului sâmbătă la 18:00. Şi am jucat duminică imediat primul meci. Nu a fost tocmai uşor, dar mă bucur măcar că am câştigat primul meci", a spus el.

Întrebat dacă e nedreaptă decizia organizatorilor de a nu oferi wild-card-uri pe tabloul principal jucătorilor români, tenismanul în vârstă de 22 de ani a răspuns: "Nu ştiu dacă decizia e nedreaptă, până la urmă e turneul lor, conducerea decide cui oferă wild-card. Puţin dezamăgitor este, da, pentru că am muncit, am jucat foarte bine anul ăsta, am câştigat multe meciuri în turnee mai mici. Mi-ar fi făcut plăcere să primesc un wild-card, ar fi însemnat enorm pentru mine. Până la urmă a fost bine şi aşa pentru că am putut să îmi dovedesc mie că pe baza clasamentului am putut să intru la un turneu ATP".

Numărul 282 mondial s-a arătat nemulţumit de faptul că nu a reuşit să ajungă pe tabloul principal, dar a menţionat că a avut şansele sale în meciul cu Radu Albot: "Sunt puţin dezamăgit că nu am reuşit să trec şi astăzi. A fost un meci strâns, au fost şanse şi de o parte şi de alta. Eu am servit pentru set, apoi în al doilea am avut câteva şanse de break, dar asta a fost să fie pentru mine aici. Mai sunt în proba de dublu, şi, poate şi cu puţin noroc, continui şi ca 'lucky loser' ... nu se ştie niciodată. Eu mă bucur de experienţa asta, de faptul că am putut să joc la acest turneu şi sper să revin la ediţiile viitoare. Am mai jucat cu el (n.r. - Radu Albot) la un turneu challenger pe hard şi cred că a fost acelaşi scor dacă nu mă înşel, adică tot aşa strâns. Azi putea câştiga oricine, cred că de primul set a depins... îmi pare rău că n-am putut să câştig eu. Oricum, este incredibil că avem acest turneu la Bucureşti având în vedere situaţia tenisului masculin românesc. E un turneu de top, atmosferă foarte frumoasă, sper să rămână cât mai mult timp aici şi să sper să mai joc la acest turneu".

Filip Jianu susţine că e nevoie de un sistem pentru ca tinerii jucători români să fie ajutaţi: "Tenisul masculin românesc are nevoie de un sistem mult mai bine pus la punct începând de la juniorii de top până la jucătorii ca noi, de 22, 23 până la 26 de ani, care au dovedit totuşi că au un nivel destul de bun la turneele futures şi challenger. Dar pentru pasul următor trebuie investiţi bani, trebuie aduşi specialişti să ne ajute. Să nu mai fim pe barba noastră pentru că e foarte greu să te antrenezi de unul singur, să mergi la turnee singur, să te susţii financiar de unul singur. Asta e, să fie un sistem care să ne ajute să creştem".

"Mereu există discuţii cu federaţia despre partea financiară. Însă la federaţie ştiu că au fost şi ceva probleme cu procesele, cu finanţarea... Eu sunt în relaţii foarte bune cu federaţia, nu am de ce să comentez de rău. Dânşii au avut problemele lor, evident fiecare e pe barba lui, aşa e situaţia în România, aşa este sistemul. Nu mai am de ce să comentez, mereu e aceeaşi discuţie. Evident că e nevoie de un sistem mult mai bine pus la punct să ajutăm juniorii, să vină finanţare, să vină sponsori, dar nu pot eu să mă ocup de treaba asta, sunt specialişti, sunt oameni la federaţie, dânşii se ocupă de treaba asta", a adăugat el.

Tenismanul român Filip Cristian Jianu a fost învins de moldoveanul Radu Albot cu 7-6 (7/4), 6-4, luni, în runda finală a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 580.000 de euro şi găzduit de baza sportivă Năstase-Marica din Bucureşti.

Jianu (22 ani, 282 ATP), cel mai bine clasat român în ierarhia mondială, fusese învins de Albot, şi la prima lor întâlnire, în 2022, în primul tur la Istanbul, cu un scor identic.

Filip Jianu rămâne cu un cec de 3.105 de euro şi 7 puncte ATP, urmând să evolueze şi la dublu, alături de Cezar Creţu.