Cum l-a numit Ion Țiriac pe Gigi Becali, în scandalul de dopaj al Simonei Halep

Ion Țiriac a avut o afirmație tăioasă la adresa Serenei Williams, care a ironizat-o pe Halep, apelând la o expresie pe care o folosește Gigi Becali

În discursul său, Țiriac l-a citat pe Gigi Becali, pe care l-a numit ”prietenul meu din fotbal”.

”Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune `da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic`. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut?

De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e”, a declarat Ion Ţiriac.

Așadar, pentru Țiriac, Gigi Becali este "prietenul de la fotbal".

