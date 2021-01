Pare ireal, dar este adevarat. Tiriac a fost si el sarac: "Nu aveam bani de tren. Din 5 pizza mancam 12"

Fostul tenismen si-a amintit de vremurile in care ii cerea lui Ilie Nastase sa plateasca cina."Vorbeam cu Ilie si zicea ca astia nu au jumatate din viata pe care am avut-o noi. Cand am jucat Cupa Davis , bani de tren nu ne-au dat.Saptamana dinainte jucasem si prost si nu primisem aia 50 de dolari pe care trebuia sa ii primim. Ii spuneam seara lui Nastase sa scoata banii pentru cina.Imi raspundea: 'Bai, Tiriac, stii ca nu am'. Strangeam banii, de cate pizze avem? De 5. Cati suntem? 12. Si mancam aia 12 alea 5 pizze si a doua zi iar ne antrenamam, a spus Ion Tiriac la TVR 2, citat de prosport Tiriac are acum o avere de peste 1 miliard de euro.