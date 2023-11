Anamaria Ferentz: Orice femeie s-ar simti bine langa Tiriac

Dupa ce in urma cu doua luni presa a publicat mai multe fotografii in care Ion Tiriac apare impreuna cu Anamaria Ferentz, cantareata infirma zvonurile potrivit carora ar avea o relatie cu miliardarul.

"In momentul acela, cand am fost la masa cu Ion Tiriac, am vazut flash-uri si am zis clar ca ne-au facut poze paparazzii. Nu ne interesa pe nici unul dintre noi, deoarece nu faceam sex in public", a declarat Anamaria intr-un interviu pentru Star, informeaza Libertatea.

Cantareata a mai declarat ca Ion Tiriac e cel mai ravnit burlac din Romania si considera ca orice femeie ar fi fericita langa el.

"Are toate calitatile, orice femeie ar fi fericita langa un asemenea barbat si, logic, ca e cel mai ravnit. Este un barbat langa care oricarei femei i-ar placea sa fie. Iti spun sincer. Este un barbat galant, foarte educat, cu coloana vertebrala, un barbat decent, langa care orice femeie s-ar simti bine", a mai spus Anamaria Ferentz.

Ea a tinut sa precizeze ca Ion Tiriac nu i-a facut niciodata avansuri, afirmand ca miliardarul "nu e tipul de barbat care sa faca avansuri, cum ar proceda altcineva".

