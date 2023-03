Ion Țiriac anticipează revenirea Simonei Halep: ”Că e Roland-Garros sau Roma, doare rău”

Tenismena Simona Halep (31 de ani, 25 WTA), e suspendată în continuare provizoriu pentru dopaj, însă Ion Țiriac, un apropiat al jucătoarei, nu exclude o revenore a româncei în sezonul pe zgură care va începe în aprilie.

„Că e Roland Garros sau Roma, doare rău, dar să nu crezi că fata asta dacă joacă - și mi se pare că joacă, vine și la Stejarii, la pregătire fizică, la toate treburile - însă e greu să spui.

Nu are turnee, nu are seturi jucate, nu are competiție. Unde începe și până unde ajunge, nu știu,” au fost cuvintele prin care Ion Țiriac despre situația Simonei Halep.