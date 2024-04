Marea supărare a lui Ion Țiriac: ”Și nu Ceaușescu, ci alt escu”

Fostul tenisman Ion Ţiriac, patronul turneului Ţiriac Open (ATP 250), dotat cu premii totale de 579.320 de euro şi găzduit zilele acestea de baza sportivă Năstase/Marica din Capitală, speră ca în viitor turneul să se poată organiza pe o arenă pe care o va construi la Otopeni.

"Noi am reuşit să aducem turneul înapoi la Bucureşti. Pentru că turneul era aici şi am fost daţi afară. Este ruşinea sistemului de azi, juridic, moral şi practic ce ni s-a întâmplat nouă cu stadionul (n.r. - Arenele BNR). Noi nu am mai avut stadion, nu a plecat turneul din ţară din alt motiv.

Ne-au luat stadionul într-o zi, şi nu Ceauşescu, ci alt 'escu'. Şi dacă îl ia alt 'escu' şi nu există lege în România... asta s-a întâmplat (n.r. - a plecat turneul). Acum l-am adus înapoi şi să vedem ce facem. Mulţumesc domnilor Marica şi Năstase că ne găzduiesc. O să facem aici peste drum (n.r. - arenă de tenis), o să dureze 2 ani.

Din păcate modificările la legea fundaţiilor, modificări spre bine, au fost anulate complet. Mi s-a spus că motivul este că se pierd 1 miliard şi ceva pentru că hoţii fură, toţi cu ONG-urile au numai Mercedes... păi bagă-i în puşcărie pe hoţi, că de aia e puşcărie. Dar pe ăştia care fac ceva de dat, dacă îi schingiuieşti, ei nu mai au cum să facă.

Să fac eu o sală de 10-15.000 de locuri mă costă 80 de milioane sau 100 de milioane, şi mai dau încă 20 de milioane statului. Păi de unde şi de ce? De ce, pentru că o fac pentru ei, nu pentru mine. N-a trecut legea, asta este, vom vedea în viitor", a precizat el.