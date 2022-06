Cum a reacționat Ion Țiriac atunci când a văzut poza cu el deghizat în om al străzii

Ion Țiriac este protagonistul unei campanii umanitare care poartă denumirea "Falimentează-l pe Ion Țiriac".

Ion Țiriac dublează toată suma care se strânge în această lună din sms-urile care se trimit pentru Fundația Metropolis, condusă de Codin Maticiuc.

Inițiativa i-a aparținut lui Ion Alexandru Țiriac, fiul magnatului, iar omul de afaceri a fost de acord inclusiv să apară deghizat într-un om al străzii.

Codin Maticiuc a povestit pe facebook cum s-a ajuns la poza cu Ion Țiriac în postura de homeless.

"A cui a fost idea? A fiului său cel mare Ion Alexandru Țiriac aka Ion Ion. Cu el am mai făcut lucruri, mai donase și personal și prin fundația lor dar acum a venit cu acest mecanism care îi și expunea public. Până acum discreția fusese condiția lor, nici astăzi nu vad pot spune CÂT au mai donat doar ca au mai făcut-o.

Cine a luat ideea și făcut din ea o nesimțire? Eu, bineînțeles. Am luat mecanismul propus de Ion și i-am propus campania << falimentati-l pe Țiriac >> . A fost de-acord pe loc. Apoi pentru că îi luasem deja acest deget i-am trimis poza cu tatăl lui îmbrăcat ca un homeless, ca să îi iau toată mâna pana la cot. A zis că își întreabă tatăl. Domnul Ion Țiriac a răspuns și el fără ezitare: << no problem >>, fix așa a zis, am mesajul forwardat de Ion Ion, mă gândesc să îi dau print și să mi-l atârn prin casă".

Ads