Care e cea mai scumpă mașină din colecția lui Ion Țiriac: ”Mi s-au oferit 12 milioane de euro”

Fostul tenisman Ion Ţiriac a sărbătorit, miercuri, 10 ani de la înfiinţarea colecţiei sale auto de la Otopeni, el declarând în cadrul evenimentului că îi place "tot ce e vechitură" şi că mulţumirea cea mai mare este atunci când îi vede pe copii vizitând expoziţia.

"Ce se vede aici a început ca o idee. Nu am avut niciodată intenţia să fac o asemenea colecţie. Am început cu o maşină, două, trei, cinci, zece, douăsprezece... şi uite că s-a ajuns undeva la aproape 400 de maşini, pentru că exact câte sunt nu ştiu să spun. Mie tot ce e vechitură îmi place mult, dar se pare că nu numai mie. E o treabă senzaţională să îi vezi pe copii, pentru că în fiecare zi, în afară de cei 1.000 de vizitatori, aducem 400-500 de copii, iar asta e cea mai mare mulţumire. Acum se fac zece ani de la înfiinţarea acestei colecţii, nu am eu speranţa, dar mă gândesc că poate ne mai vedem şi peste zece ani. Iar colecţia se măreşte, se măreşte mereu, numai Ferrari vin două în următoarele luni. Peste o lună colecţia se închide pentru trei luni, facem mai mare clădirea ca să intre încă 100 de maşini. Pentru că dacă tot iese ceva, să fie important, să stai în faţa lumii. Pentru că eu în Europa nu cunosc altă colecţie ca asta", a spus omul de afaceri.

Ţiriac nu ştie care este cea mai scumpă maşină din colecţia sa, dar a menţionat că pentru Rolls Royce Phantom 4, care a câştigat premiul cel mare al celebrului concurs de maşini de epocă Pebble Beach, a primit o ofertă de 12 milioane de euro.

"Nu ştiu care e cea mai scumpă maşină din colecţie, sincer nu ştiu. Dar pot să spun că mi s-au oferit 12 milioane de euro pentru Rolls Royce Phantom 4 care a câştigat Pebble Beach. Şi nu l-am vândut. Chiar dacă am două la fel. Dar una n-a câştigat concursul. Îmi plac maşinile, dar dau pe una atât cât cred eu că merită sau atât cât pot să dau. Să câştigi concursul Pebble Beach este cum ai câştigat Roland Garros, Wimbledon, Australian şi US Open împreună. Iar acel Rolls Royce Phantom a câştigat Pebble Beach, dar şi Villa d'Este, cel mai mare concurs auto din Europa. Aşa că nu ne facem de ruşine", a afirmat el.

Mercedes S (1953) şi Aston Martin DB5 (1963) sunt două maşini pe care fostul tenisman şi le doreşte în colecţie.

"Am două maşini pe care le vreau şi nu le am. Una este Mercedes S din 1953 şi Aston Martin DB5 a lui James Bond. Maşina care îmi place cel mai mult acum este cea pe care am cumpărat-o duminică, am fost la Abu Dhabi şi am luat un Rolls Royce Phantom special din 2004, care are numai 500 de kilometri. Dar şi un Trans Am de la Pontiac din 1972, care îmi lipsea din colecţie. Aşa că probabil astăzi astea îmi plac. Dar nu am o maşină favorită. Eu conduc tot ce îmi dau băieţii ăştia mecanici. Însă nu e nicio şansă să conduc în fiecare zi altă maşină. Aceste maşini sunt funcţionale, iar la fiecare 40 de zile fiecare este condusă de cei de aici cam 1 km, pentru că altfel se alege praful de ele. Sigur că aş vrea să ajung la un număr de maşini suficient ca să nu mai cumpăr. Pentru că în fiecare zi mai văd una care îmi place şi o vreau", a explicat Ion Ţiriac.

Întrebat care maşină a fost cel mai greu de obţinut, Ţiriac a răspuns: "Skoda Octavia 1960. A fost greu pentru că nu aveam bani atunci".

La aniversarea a 10 ani de la inaugurarea Ţiriac Collection din Otopeni au fost prezenţi printre alţii Ilie Năstase, Horia Tecău, Andreea Răducan, Bogdan Stelea, Camelia Potec, Irina Deleanu şi George Copos.

Galeria Ţiriac Collection este alcătuită din aproximativ 400 de automobile, peste jumătate dintre ele fiind de epocă, iar restul fiind maşini fabricate în ediţii limitate.