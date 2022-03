Ion Iliescu a vrut să-l facă general pe Țiriac dar a fost refuzat. "Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic. Am fost milițian"

Ajuns printre cei mai bogați români, Ion Țiriac a lucrat în Ministerul de Interne în perioada tinereții.

Fostul sportiv a fost sublocotentent în cadrul secției de tenis a clubului Dinamo în anii 60, dar a fost la un pas să devină general al Armatei Române.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, i-a facut propunerea, pe care Țiriac a refuzat-o însă.

"Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă. E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă și am fost aprobat de președintele de atunci (n.r. – Ion Iliescu) să primesc un grad de general.

Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic. Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta’. Și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă. Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase domn general. Are grad de două ori mai înalt decât mine", a spus Ion Țiriac la emisiunea Prietenii lui Oividiu, de la gsp.

Ads