Ion Țiriac dă peste nas statului român. Decizia luată de omul de afaceri

Ion Țiriac s-a săturat să aștepte investițiile statului și banii politicienilor și s-a hotărât să facă o sală polivalentă în valoare de o sută de milioane de euro.

Omul de afaceri a ales deja locul în care va fi amenajată noua bază sportivă și a anunțat în cât timp va fi finalizată investiția.

„Sunt pe drumul bun, bun de tot! O fac francezii în Otopeni. Am teleconferință cu ei! Undeva între 13.000 și 15.000 de locuri. O sală ca asta costă o sută de milioane de euro bune”.

„Nu sunt chiar atât de tâmpit. Am cinci hectare pentru parking, pentru trei mii de mașini. Plus că trebuie să văd cum scot 15.000 de oameni de acolo noaptea. Plus că au început să lucreze pentru metrou, în doi ani trebuie să fie gata. Sala e gata în doi ani! Nu contează că n-a început”, a spus omul de afaceri pentru gsp.ro.

Totodată, el este la un pas să ajungă la o înțelegere cu primăria Brașov, pentru a investi în infrastructura sportivă din oraș.

„Sunt în măsură de a termina deal-ul cu primăria din Brașov. Dacă dumnealor semnează contractul cu mine, le fac ce le-am promis. Le-am promis stadion de hochei, sală de judo și Covaliu să-și facă culoare de scrimă. Eu le plătesc. 8-10 milioane de euro! Însă în momentul în care le-am terminat, le dau cheia. Nu pot să-mi asum să fiu manager. Nu prea mai am timp. Copiii până la 12 ani gratis, echipele de copii până la 13 ani gratis, patinaj artistic gratis, patinaj viteză gratis. Iar două ore pe zi la public. Și le dau pe 49 de ani. Le dau cheia în mână. Mai bine dau pentru copii decât să dau la Dinamo și nu știu unde sunt”, a mai spus Ion Țiriac, pentru sursa citată.

