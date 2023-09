Ion Țiriac și-a ieșit din fire de ziua Simonei Halep: ”Nu suntem la CIA”

Ion Țiriac (84 de ani) exclude posibilitatea ca Simona Halep (31 de ani) să fi fost victima unei înscenări în cazul de dopaj, așa cum anumite personaje au încercat să spună.

Țiriac a analizat decizia tribunalului Sport Resolutions, care a suspendat-o patru ani pe fostul lider mondial, care astăzi împlinește 32 de ani.

„Nu cred că i-a dat cineva intenționat, pentru că nu suntem la științifico-fantastice sau la CIA, cu securitate. S-a întâmplat ceva ce s-a întâmplat. Trebuie găsit, iar vinovatul ăla absolut, să plătească!

Simona, un singur lucru, dacă știa de treaba asta, trebuia trecut în hârtiile acelea, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu v-ați întrebat și voi cum dracu’ vineri era negativă, iar după 72 de ore a fost pozitivă? Aici e toată treaba.

Eu sunt mai agresiv decât alții. Am fost și la Sydney, mi-am apărat țara cu 5000 de jurnaliști în față. Am avut dreptate, altfel nu îndrăzneam. Bag mâna în foc, încă o dată, că Simona Halep – jucătoare de tenis la 31 de ani – nu a avut niciun fel de intenție sau nevoi de ceva în plus ca să dea cu dreapta mai bine. Acestea sunt niște variații la temă care nu merită băgate în seamă. Însă decide numai ea ce face”, a declarat Ion Țiriac în cadrul unui eveniment public.

Simona Halep va face apel la TAS, sperând în reducerea pedepsei.