Simona Halep are deja aproape șapte luni de când este în afara tenisului, iar situația ei este încertă, neștiind când și ce decizie definitivă va fi luată în cazul de suspendare care o vizează.

Printre cei care au luat atitudine în această speță este și Ion Țiriac, care a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre cazul Simona Halep, pe care l-a comparat cu cel al gimnastei Andreea Răducan.

„Din păcate, exact ca Andreea Răducan, Simona Halep a fost declarată pozitivă. Cum a fost declarată pozitiv nu știu. Nu știu ce au făcut cu proba A, nu știu cine i-a adus proba B. Ceea ce știu și pot să public încă o dată, după atâția ani… Sunt 13 ani deja de când Răducanu a fost declarată fals-pozitivă.

Pentru că proba nu a fost contaminată, a fost manipulată. Nu poți să-mi spui mie că 62 de mm s-au dus la laborator cu proba B și au venit 100 de mm înapoi. Cum e miracolul ăsta doamna președinte? Și cu Halep. Ok, e pozitivă. Acolo nu mai ai ce să spui, legea am făcut-o cu ei acum 30 de ani când s-a făcut WADA, eram 5 persoane. Și am făcut bine legea.

Dacă mâine dimineață un sportiv devine pozitiv, chit că 5 îl țîn de gură și unul i-a băgat pe gât este pozitiv, dar are circumstanțe. Și la ce e pozitiv? La nurofen sau la alimentul pe care i l-a dat. Mie ce mi se pare obscen este perioada de când a fost declarată pozitivă”, a declarat Țiriac, conform prosport.ro.

