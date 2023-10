Ion Țiriac îi dă peste nas Serenei Williams, în contextul în care aceasta a revendicat titlul câștigat de Simona Halep, la Wimbledon, în 2019.

Omul de afaceri vine cu o declarație tăioasă la adresa americancei, cu privire la înfrângerea pe care Halep i-a administrat-o lui Williams, scor 6-2, 6-2, și care este cea mai umilitoare din cariera americancei, în opinia miliardarului român.

„Atenţie, fata asta e câştigătoare de Wimbledon, nu câştigătoare, ce a fost a fost cea mai mare înfrângere a acestei mari campioane, Serena, din viaţa ei. A bătut-o în 38 de minute, 6-2, 6-2, sau cât dracu a fost, că am fost şi eu acolo. Simona, după părerea mea, ar trebui să îi atace pe toţi. Şi jurisdicţie normală, la New York, că acolo s-a întâmplat. Are trebui să ceară 100 de milioane pagubă, pentru că i-au distrus viaţa”, a spus Ion Țiriac, potrivit As.ro, după suspendarea de patru ani primită de Simona Halep.

Ads