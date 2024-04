Ion Țiriac trage un semnal de alarmă în legătură cu Simona Halep: "Sunt mulţi care vorbesc degeaba"

Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, vineri, că ar fi frumos ca jucătoarea Simona Halep, a cărei suspendare pentru dopaj de 4 ani a fost redusă la 9 luni de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, să primească un wild card la Jocurile Olimpice de la Paris drept compensaţie pentru ce a suferit fără vină.

"Ar fi frumos ca Simona să primească acel wild card ca şi compensaţie pentru ce a suferit fără vină atâta timp. Nu sunt convins că o să-l primească, deşi îi doresc asta, pentru că sunt mulţi la 15, 16, 17, 18 ani care sunt afirmaţi, dar nu au făcut limitele (condiţiile impuse pentru calificarea la JO) pentru că nu au avut posibilitatea", a spus Ţiriac.

"Trebuie să fim atenţi puţin şi cu Simona Halep, pentru că sunt mulţi care vorbesc degeaba. După doi ani de pauză, ca să revii îţi trebuie alţi doi ani. Poate Simona are aceşti doi ani, dar cât moral trebuie să aibă ea ca să ia o bătaie de la o junioară de 15 ani sau să piardă în primul tur aici, în primul tur şi acolo, şi în turul doi dincolo şi în turul 3 în partea cealaltă. Cine are acest moral? Ea e câştigătoare de Wimbledon şi numărul 1 mondial atâtea săptămâni. Deci Simona dacă are răbdare şi îi place ce face, da... dacă nu... Pentru că profesioniştii în tenis nu sunt mineri. Nu, au o meserie care o fac cu plăcere, de plăcere şi aşa trebuie trataţi", a adăugat el.

Ion Ţiriac a menţionat că ar fi mulţumit dacă România va câştiga 8 medalii la JO de la Paris, precizând că succesul la competiţia supremă depinde foarte mult de forma din ziua concursului.

"Se spune de 10 medalii la Jocurile Olimpice, dar eu sunt mulţumit cu 8. Popovici, sigur că poate, întrebarea este în ce formă va fi. Dar să o întrebăm pe Potec ce a făcut, că a câştigat aurul nu la proba ei, iar la proba ei a ieşit a patra. Pentru că aşa este, te pregăteşti patru ani pentru 10 secunde la 100 de metri, iar în dimineaţa aia te doare stomacul şi ai terminat patru ani de muncă. Eu m-am pregătit patru ani şi la 20 de ani, cu 3 zile înainte să plecăm la Olimpiadă am boicotat-o. Aia a fost ruina vieţii mele. Eu pot să scriu trei romane cu viaţa de sportiv", a menţionat omul de afaceri la evenimentul organizat cu ocazia includerii oficiale în galeria Ţiriac Collection a maşinii Mercedes AMG One.