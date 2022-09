Ion Țiriac și-a spus și el părerea despre Simona Halep.

Tenismena din Constanța a divorțat de Toni Iuruc după un an de zile de căsătorie.

Miliardarul roman organizează la București un turneu de tenis, competiție ce va începe săptâmâna viitoare.

La conferința de presă premergătoare concursului, Ion Țiriac a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Halep.

"Relațiile mele cu Simona Halep, Sorana, sunt niște relații logice. Dar eu am o mare calitate, sunt cu picioarele pe pământ. Eu de unde am plecat, de la Brașov, de la Steagul Roșu am lăsat ușa deschisă.

Însă nu pot eu să-mi dau o părere despre ceva care un om face sau nu face când închide ușa. Un pic de respect ar trebui să aibă persoana publică, pentru că persoana publică are datoria să împartă în toate punctele de vedere numai binele, ca și în treburile în care nu-i convine pentru că de aceea e persoană publică. Treaba asta are și o graniță pe undeva, ar trebui atunci când închidem ușa să respectăm pe toată lumea.

Eu nu am vorbit cu Simona nici la telefon, nici personal de 2-3 luni de zile. Am fost prin Africa, elefanți, animale, crocodilul era să mă mănânce, cobra, am mâncat-o eu după aia", a spus Ion Țiriac.

Simona Halep nu va participa la turneul de tenis organizat de miliardarul român. Sorana Cîrstea și Irina Begu vor fi principalele favorite la această competiție care se va desfășura la București.

