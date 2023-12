Veste mare pentru tenisul românesc. Ce face Ion Țiriac în 2024

Un număr record de turnee vor avea loc în țara noastră, la anul, multe dintre ele fiind organizate de Ion Țiriac.

FRT a anunțat calendarul 2024 cu un număr record de turnee organizate în țara noastră: peste 65 de competiții internaționale vor avea loc la toate nivelurile și toate categoriile de vârstă.

„FRT anunță pentru 2024 cel mai bogat program de turnee internaționale organizat vreodată în România!

Pentru a veni în sprijinul jucătorilor de tenis din România, Federația Română de Tenis, împreună cu o parte din cluburile afiliate, Fundația Țiriac și Raiffeisen Bank vor organiza, în anul competițional 2024, peste 65 de competiții internaționale la toate nivelurile și toate categoriile de vârstă după cum urmează:

-19 turnee Tennis Europe (U12, U14 și U16); -Winter Cup U16; -11 turnee ITF (U18); -30 de turnee Futures: 16 organizate de Fundația Țiriac cu sprijinul FRT – Țiriac Foundation Trophies și alte 14 organizate de FRT – Circuitul Raiffeisen Bank; – 3 turnee WTA: Transylvania Open, la Cluj-Napoca; Concord Iași Open, la Iași și Țiriac Foundation Trophy, la Centrul Național de Tenis din București; Turneul ATP 250 Țiriac Open, care revine în România după 8 ani”, a transmis forul tenisistic pe site-ul oficial.

După trei ani în care Ion Țiriac i-a închiriat licența lui Novak Djokovic, miliardarul român și-a îndeplinit obiectivul de a readuce turneul ATP la București.

„Am făcut eforturi uriașe pentru a readuce această competiție la București și a le oferi o șansă în plus tinerilor sportivi români să performeze în competiții de talie internațională. Ne bazăm pe reușita de excepție care s-a dovedit a fi competiția WTA 125 desfășurată la Centrul Național de Tenis, anul curent, și am încredere că turneul ATP 250 de anul viitor va fi un adevărat succes sub coordonarea aceleiași echipe”, a declarat miliardarul român.