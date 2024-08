Ion Țiriac, după ce i-a cerut mașina înapoi unei medaliate olimpice: ”Domnule, hai să facem ceva...”

Medaliaţii tricolori de la Jocurile Olimpice de la Paris au fost premiaţi de Fundaţia Ion Ţiriac, sportivii primind maşini electrice Hyundai.

Sportivii şi-au primit maşinile personalizate (Hyundai Ioniq 5, preţ de pornire de 52.500 euro, pentru medaliații cu aur, respectiv Hyundai Kona Hybrid pentru ceilalți) în funcţie de proba şi disciplina la care au obţinut medalii. Au fost acordate 22 de maşini, inclusiv gimnastei Sabrina Voinea, cea care a pierdut apelul la TAS privind depunctarea din finala de la sol. Sportivii cu două medalii au primit două autoturisme electrice.

Ulterior, omul de afaceri Ion Țiriac a sunat-o pe canotoarea Ionela Cozmiuc și i-a cerut să returneze mașina dintr-un motiv special. Mai precis, Țiriac a ținut neapărat ca Ionela Cozmiuc să primească și ea un Hyundai Ioniq, bolid pe care l-au primit medaliații cu aur la Jocurile Olimpice.

După arginutul de la JO 2024, alături de Gianina van Groningen, la dublu vâsle categorie ușoară, Ionela Cozmiuc a luat medalia de aur la Campionatele Mondiale, în proba de schif simplu categorie ușoară, performanță care l-a convins pe Ion Țiriac să recurgă la acest gest.

"Și-a câștigat medalia de argint și a luat mașina pentru medalie de argint. Având în vedere că o olimpică termină astăzi și mâine dimineața ia avionul, se duce în Canada și după trei zile mai câștigă un titlu mondial...

Am vorbit cu șefa noastră, doamna Elisabeta, de data asta președinta organizației sportive din țara asta și am zis, "Domnule, hai să facem ceva, să-i dăm ceva mai mult decât argintul". Și atunci am dat mașina mare, aia de aur, care a trebuit să o facem ei și să mai scriem și campioană mondială și vicecampioană olimpică", a declarat Ion Țiriac pentru GSP.

