Ion Țiriac recunoaște: ”E o boală cronică, mă uit în oglindă și mă întreb cât de prost pot să fiu”

Miliardarul român Ion Țiriac a vorbit în ultimul său interviu despre pasiunea sa pentru mașini de lux, pe care o compară cu o boală cronică.

De asemenea, Ion Țiriac a dezvăluit pentru tiriaccollection.ro.ce i s-a întâmplat în trecut cu două mașini Ferrari pe care le-a vândut cu prea puțini bani.

„Am fost un mare pasionat al lui Ferrari. Mereu am luat, am luat, am luat, le-am ținut pe unde nu am știut de ele. Vă spun o poveste complet ridicolă, dacă puteți să o credeți. Când a ieșit Ferrari F40, mi-au alocat unul. E serie limitată. Companie deșteaptă, serie limitată peste serie limitată.

Am mai cumpărat imediat la suprapreț încă unul. Problema a fost că nu am avut timp de ele, le-am lăsat pe undeva prin Germania 10 ani. Le-am vândut apoi pe ambele cu prețul unuia. Și acum mă uit și îmi dau palme. Mă uit în oglindă și mă întreb cât de prost pot să fiu, pentru că un F40 se vinde acum cu 1 milion și ceva de euro.

Asta este treaba. E o boală cronică, nu e numai o pasiune. Nu mă mai duc la licitații, deși câteodată nu pot să mă abțin. Am fost în Anglia și am cumpărat 4 bucăți. Copiii cred că mă vor trimite la un doctor să vadă dacă sunt normal la cap”, a declarat Ion Țiriac.

