Ion Țiriac acuză lăcomia jucătorilor: „S-a terminat cu sportul! Pierzi în primul tur și îți iei apartament”

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 10:13
Simona Halep și Ion Țiriac FOTO Instagram Simona Halep

Ion Țiriac (86 de ani) a lansat un atac dur la adresa jucătorilor de tenis din generația actuală.

Fostul mare sportiv consideră că tenisul modern a devenit o industrie a divertismentului, iar sportivii de azi au „pretenții financiare exagerate”.

„Jucam la Wimbledon cu două lire pe zi. Acum, pentru primul tur iei 100.000 de lire!”, a spus Țiriac în noua ediție a revistei I AM SPORT MAGAZINE.

Țiriac a comparat perioada în care el și Ilie Năstase făceau istorie în tenis cu realitatea economică din prezent:

„Noi jucam la Wimbledon două săptămâni cu două lire pe zi, din care trebuia să și dormi, să și mănânci, să-ți plătești trotineta sau trenul până la Londra.

Acum, dacă pierzi în primul tur la Wimbledon iei 100.000 de lire sterline. Cu banii ăștia îți cumperi mâine dimineață un apartament în București doar fiindcă ai fost bătut în primul tur!”.

Omul de afaceri a mărturisit că tocmai aceste cerințe financiare exagerate ale jucătorilor l-au determinat să vândă turneul ATP de la Madrid, afacere din care a obținut o sumă impresionantă — 400 de milioane de euro.

„Unul dintre motivele pentru care am vândut turneul din Madrid a fost această cerere a jucătorilor, de dimineața până seara, că premiile nu sunt destul de mari”.

„S-a terminat cu sportul! E doar industrie și spectacol”

Țiriac consideră că sportul, în special tenisul, și-a pierdut esența, devenind un produs comercial:

„Nu mai lasă sportul să fie sport. Punct! Scoate cuvântul pur! S-a terminat cu sportul! Asta e o industrie de entertainment, un spectacol pe care lumea îl cere. Se inventează sporturi noi, totul e despre ce excită publicul.”

„Oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge”

Fostul campion român, unul dintre fondatorii ATP, spune că lăcomia sportivilor nu are limite:

„Eu am fost printre cei trei-patru care au creat primul ATP. Am spus încă de atunci: oricât îi oferi unui sportiv, nu îi ajunge. Sigur, dacă piața poate să îi dea, e normal!

Dacă te gândești că Wimbledon face 300-500 de milioane de lire net pe an, atunci jucătorii cer ca premiile să nu mai fie de 50 de milioane, ci de 100 de milioane de lire”.

