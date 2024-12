Ion Țiriac știe ce trebuia să spună Simona Halep: ”N-am băut nicio bere, nicio vodkă...”

Omul de afaceri Ion Țiriac, un aproipiat al Simonei Halep, a comentat încă o dată mediatizatul scandal de dopaj cu care s-a confruntat fosta lideră mondială, a cărei suspendare inițială de 4 ani i-a fost redusă la TAS la 9 luni.

Astfel, Ion Țiriac a atras încă o dată atenția asupra faptului că Simona Halep a greșit atunci când și-a apărat echipa condusă de Patrick Mouratoglou.

„Halep mi-e tare dragă mie, am vorbit și ieri cu dumneaei. A făcut o greșeală capitală! ”Despre ce vorbiți? Vineri am fost negativă, astăzi, luni, am pierdut un meci, dar am pierdut la US Open aproape totdeauna, și sunt pozitivă?

N-am băut nicio bere, nicio vodkă, am băut ce mi-au dat ăștia pe teren, un Evian și nu știu ce. Întrebați-i pe ei, de aia îi plătesc! Echipa!”

Ea ce a zis? ”Nu, nu se atinge nimeni de echipa mea”. După un an jumate, i-au dat dreptate. Dar anul ăla jumate din viața ei cine i-l dă înapoi?”, a declarat Ion Țiriac.

Ads