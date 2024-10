Motivul pentru care Ion Țiriac s-a internat într-un spital din Viena

Miliardarul Ion Țiriac (85 de ani) s-a internat miercuri, 9 octombrie, el alegând să părăsească țara, la un spital din Viena.

Conform As.ro, Ion Țiriac trebuia să fie prezent la un eveniment în cursul zilei de miercuri, la care n-a reușit să ajungă. În primă fază, s-a aflat doar faptul că omul de afaceri s-a deplasat în Austria pentru a-și rezolva o problemă medicală.

Potrivit Iamsport, starea lui Ion Țiriac este una bună, el ajungând la spitalul din Viena doar pentru niște analize de rutină.

În trecut, Ion Țiriac a mai fost internat timp de 8 zile într-o clinică din Germania, atunci când a fost infectat cu Covid-19.

„Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, a declarat atunci Ion Țiriac.

