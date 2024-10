"Văd că Securitatea încă funcționează" Reacția lui Ion Țiriac după dezvăluirile presei

Ion Țiriac a recunoscut că a avut probleme de sănătate. Magnatul român a stat în frig după un meci la München, unde a asistat la un meci de baschet.

Miliardarul român Ion Țiriac l-a contrazis pe fiul său Alexandru, care dezmințise problemele de sănătate ale tatălui său.

Țiriac a povestit de unde i s-a tras răceala serioasă. ”Totul costă, nu știu de unde știți voi cu Viena, vă felicit, Securitatea văd că încă funcționează. Totul costă. Am fost invitat să văd noua sală a lui Red Bull, au făcut deschiderea, meciul ăla superb de baschet, Real Madrid cu Bayern München.

Am văzut ceva ce m-a lăsat pe spate. Sunt 10.000 de locuri, dar mult mai mare lateral decât crede lumea. Și o mică sumă de 300 de milioane plătită pentru cele 10.000 de locuri. Superb făcută.

Când am ieșit afară, din păcate era prima dată, mașina n-a putut să vină, am stat jumătate de oră în frig și gata, am luat-o. Mie mereu îmi trece, dar acum nu știu de câte ori”, a spus Ion Țiriac.

