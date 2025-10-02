Britanicii au facut un gest de aur pentru Tiriac - ce premiu a primit miliardarul roman

Considerat unul dintre cei mai influenti si importanti oameni din lumea tenisului, Ion Tiriac se bucura de aprecieri in Marea Britanie.

Omul de afaceri a primit un premiu de excelenta pentru contributia pe care o are la dezvoltarea tenisului din partea "Asociatiei Scriitorilor de Tenis din Marea Britanie".

Ceremonia a avut loc la Wimbledon, insa Tiriac nu a putut participa din cauza programului foarte incarcat.

Fostul tenismen l-a desemnat pe Boris Becker sa primeasca acest premiu in numele sau, insa si acesta a ratat prezenta din cauza unei raceli.

In cazul in care ar fi fost prezent la ceremonie, Tiriac ar fi trebuit sa tina un discurs in fata celor peste 200 de invitati din lumea tenisului.

Ion Tiriac detine turneele de la Madrid, Geneva si Bucuresti, insa pana sa ajunga la acest statut a fost tenismen, antrenor si manager.

