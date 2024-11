Culisele vietii fabuloase a lui Ion Tiriac: Un miliardar ciudat ce are 33 de copii!

O publicatie din Polonia prezinta, intr-un material de opt pagini, povestea fabuloasa de viata a lui Ion Tiriac, ce contine numeroase amanunte extrem de spectaculoase mai putin cunoscute publicului.

Dupa ce renumita publicatie Financial Times a notat, in urma cu cateva saptamani, ca Ion Tiriac este cel mai bogat sportiv din lume, jurnalistii de la Sportowy Bar au dorit sa afle mai multe despre miliardarul roman.

Au descoperit astfel o poveste extrem de spectaculoasa, episoadele din viata lui Tiriac fiind povestite cu savoare.

"In sport sunt putine personaje precum Tiriac. Cu siguranta nu mai exista un alt sportiv la fel de bogat. Averea lui este estimata la 2 miliarde de dolari. 'Contele Dracula' a fost mereu omul orchestra. Orice a atins, macar putin, s-a transformat in aur! Si-a incercat norocul in trei domenii diferite si in toate a avut noroc.

Dupa ce s-a apucat de afaceri, a strans o avere gigantica. In privat, pare a fi un om nebun. Iubeste distractia, luxul si femeile frumoase. Recent, a admis ca este tatal a 33 de copii. Nu ne credeti? Priviti povestea lui Tiriac", isi incep polonezii relatarea.

Sursa citata noteaza ca Tiriac a avut o copilarie trista, intrucat tatal sau a murit pe cand avea doar 9 ani. Au urmat ani dificili, deoarece singurul venit al familiei era modest. Mama lui Tiriac lucra intr-o fabrica de camioane, motiv pentru care Ion s-a angajat la varsta de 14 ani pentru a face rost de bani.

Tiriac a inceput ca jucator de tenis de masa, a trecut la hochei, fiind un sportiv respectabil, pentru ca mai apoi sa ajunga la tenisul de camp, la varsta de 15 ani.

"Prima data cand am luat o racheta de tenis in mana a fost cu cateva zile inainte sa fac 15 ani. A fost un moment ce mi-a schimbat viata. Chiar daca eram un atlet bun, nu eram deloc talentat. Asa ca a trebuit sa muncesc precum un caine pentru tot restul vietii mele", a povestit Tiriac.

Primele rezultate au inceput sa apara in 1970, insa Tiriac s-a retras din activitate in 1979, devenind un mare antrenor. "A fost inca o decizie buna luata de Tiriac", remarca polonezii.

Tiriac l-a descoperit astfel pe Boris Becker, pe care l-a fermecat dupa ce "a sosit la intalnirea cu parintii sai intr-un Rolls-Royce alb", conform sursei citate.

Romanul a antrenat si alti sportivi de top, insa publicatia poloneza noteaza ca "nu a fost suficient pentru Contele Dracula. Punctul de turnura important din viata sa a fost caderea Zidului Berlinului".

Sursa citata noteaza ca Tiriac si-a aratat spiritul antreprenorial inca din anii '80, cand cumpara turnee de tenis si le vindea pe preturi astronomice, insa din 1990 a inceput sa investeasca in Romania si sa faca afaceri de milioane.

"Jordan, Beckham sau Ronaldo? Nimeni nu are atatia bani precum Tiriac! A castigat din sport doar 200 de mii de dolari, insa la doi ani de la infiintarea bancii avea deja o avere estimata la 100 de milioane de dolari. Peste alti doi ani, a crescut la 500 de milioane de dolari. In 2007 era estimata la 1 miliard, pentru ca astazi sa fie estimata la 2 miliarde de dolari.

Romanul traieste precum un rege. Isi permite orice lux! Marea sa pasiune sunt masinile. A adunat atat de multe incat si-a deschis muzeu. Aici gasim peste 200 de modele rare si de lux. Una dintre ele este un Rolls-Royce ce costa 1,5 milioane euro", mai scrie publicatia poloneza.

"Am fiecare model Ferrari, Mercedes, Jaguar si Porsche. De asemenea, am si un Lamborghini Diablo", a comentat Tiriac.

Ciudateniile din viata lui Tiriac

Dupa ce au terminat trecerea in revista a momentelor cheie din viata lui Tiriac, polonezii au prezentat si cateva episoade mai ciudate, dupa cum urmeaza:

- In perioada in care juca hochei, s-a accidentat intr-un meci la Sankt Petersburg. El a intrat pe gheata cu genunchiul lovit si i-a provocat la duel pe toti fanii rusi.

- Pe cand avea doar 23 de ani, Tiriac a fost rugat de un fotograf sa zambeasca. El a refuzat si chiar si astazi prietenii sai spun ca nu l-au vazut vreodata zambind.

- Nu a fost niciodata un gentleman. Pe teren era cunoscut pentru provocari si jocul murdar. Nimeni nu poate contesta insa dorinta sa de a invata, dovada stand cele opt limbi straine pe care le vorbeste.

- Tiriac pune accent mare pe micul dejun. In istorie a ramas un episod in care a comandat sase fripturi, patru portii de paste si mai multe oua. Toate la aceeasi masa.

Tiriac si cei 33 de copii

Tiriac a avut doua casnicii, cu Erika Braedt si Sophie Ayad, din care are, oficial, doi copii.

A mai avut o relatie cu modelul Mikette Von Issenberg, din care a mai rezultat un copil. Totusi, Tiriac spune ca are mai multi copii in intreaga lume.

"Am trei copii din mariaje si alti 30 din alte relatii", a mentionat Tiriac.

