Ion Tiriac despre cat de des il batea mama lui si de ce a decis sa ramana burlac

De ce a ales sa nu se mai casatoreasca, cum a fost relatia cu mama si tatal lui si alte cateva amintiri din copilarie, a dezvaluit, sambata, Ion Tiriac, in emisiunea La Radio cu Andreea Esca, de la Europa Fm.

Fostul sportiv a povestit de ce a ales sa traiasca asemeni unui lup singuratic si sa nu se mai casatoreasca, dupa un scurt episod matrimonial, finalizat la 26 de ani.

"De la 26 de ani mi-am invatat lectia: o femeie are nevoie de mai multa siguranta, de timp, de atentie si eu de la 16 ani n-am mai avut timp. Femeia cu care m-am casatorit in tinerete si-am divortat la 26 de ani e si acum una dintre cele mai bune prietene ale familiei, la 70 de ani", a spus Ion Tiriac.

Partea mai putin cunoscuta a lui Ion Tiriac, cea care arata o atentie speciala asupra valorilor familiei, a fost dezvaluita si de Boris Becker, fostul sau elev. "A avut grija de mine cand am avut prima prietena, prima bere, a fost ca un tata pentru mine", a spus Becker, care la sfarsitul conversatiei telefonice cu Andreea Esca a tinut sa-i lanseze o invitatie lui Tiriac.

Sa ia masa la un restaurant, doar ei doi, in amintirea multor seri pe care le-au petrecut astfel pe vremea cand Tiriac era managerul lui Becker. Intalnirea urmeaza sa aiba loc la Madrid unde Tiriac detine un turneu de tenis, iar Becker urmeaza sa-l insoteasca pe Novak Djokovic, al carui antrenor este.

Ads

In aceeasi emisiune, Tiriac a uimit audienta cu o povestire din cel de-al doilea razboi mondial.

"Eu sunt un baiat al razboiului. Am trait cel de-al doilea razboi mondial la Brasov, acolo m-am nascut. Aveam 5-6 ani pe vremea razboiului, tata a fost luat in armata, mama era casnica se ocupa de mine si de sora mea si imi amintesc anumite scantei din perioada aia. Una, de exemplu, in ziua de Pasti eram cu tata in biserica si-am auzit niste zgomote enorme pe afara. Tata m-a luat de ceafa si am fugit, pe deal, intre pomi. Eu ma cam zvarcoleam sa vad ce se intampla ca era cam fum si bubuia frumos. Mi-a spus << nu e un joc, stai cuminte >> si s-a pus peste mine. Dupa o vreme am fugit acasa sa vedem daca s-a intamplat ceva familiei".

Ion Tiriac a povestit si despre copilaria sa si lucrurile care ii lipsesc.

"Mi-e dor de familia pe care am avut-o pe vremea aia, tata a murit cand aveam 11 ani, mama cand aveam 20 de ani. Sora-mea a avut grija de mine. A fost omul care nu si-a trait viata decat pentru mine. Pentru tata aveam un respect iesit din comun, nu mi-a vorbit tare, nu m-a impins cu un deget, dar se simtea in vocea lui cine e.

Iar maica-mea, care era o femeie foarte mica de statura, dar foarte energica, ma batea cam de trei ori pe zi si imi spunea seara << te-am batut astazi pentru ce o sa faci maine >>.

Si, Slava Domnului, sa-i dea odihna acolo unde e, pentru ca ne-a crescut intr-un fel in care putea sa se mandreaca cu noi.

Am fost o familie in care tata si mama nu ne luau in brate, dar nu era nevoie ca simteai de la distanta despre ce e vorba in familie, dragostea lor", a povestit fostul mare sportiv al Romaniei.

Tiriac a marturisit si ca nu e genul de persoana care sa-si exprime emotiile direct, considerand ca un om trebuie sa-si traiasca problemele sau bucuriile in intimitate.

Ads