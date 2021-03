Ion Tiriac a promis unei femei o masina de colectie. "M-a provocat. Stiu ce urmaresc eu"

Omul de afaceri a promis ca da o masina de colectie presedintelui baschetului romanesc daca obtine o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.O spune chiar Carmen Tocala, sefa federatiei, care a facut pariul cu fostul tenismen.Romania participa in Japonia cu echipa nationala de baschet feminin 3x3."Asteptam medalie, nu doar sa participam la Jocurile Olimpice. Tin minte ce am zis, am pariu cu domnul Tiriac pe o masina de colectie. Ilie Nastase a 'taiat' pariul. Ma ocup in mod direct. Dansul m-a provocat, nu a crezut ca ne calificam. La pariu nu conteaza culoarea medaliei, dar stiu ce urmaresc eu.Trebuie sa vad Ilie Nastase ce spune, ca dansul a 'taiat' pariul", a declarat Carmen Tocala, presedintele Federatiei Romane de Baschet, pentru as.ro Disciplina baschet 3x3 este introdusa pentru prima data in istorie la Jocurile Olimpice.