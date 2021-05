Ion Tiriac da de pamant cu statul roman: Am ajuns la coada Europei, daca nu, la coada mondiala. Ministerele ar trebui sa se gandeasca la tineret, care nu mai stie sa fuga, nici sa mearga

Omul de afaceri isi sarbatoreste ziua de nastere la Madrid.Miliardul roman deplange situatia din Romania, unde sportul a ajuns rau de tot.Tiriac cere masuri urgente."Sportul, in ziua de azi, e zero in Romania. Daca sportul are un buget egal cu zero, e ca si cum n-am exista. Fara sport, nu stiu unde ne ducem. Dintr-o tara care era in primele 10 in 2000 si putea sta la masa cu toata lumea, am ajuns, ca in alte domenii, la coada Europei, daca nu la coada mondiala!Sportul n-are legatura doar cu datul cu piciorul in minge, are legatura cu sanatatea, cu educatia. Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si MTS ar trebui sa fie impreuna si sa se gandeasca la acest tineret care nu numai ca nu stie sa mai fuga, dar nu stie sa mai mearga!Nu mai avem conditii. Nu spun doar de sportul olimpic sau de sportul de performanta, ci si de sportul de masa, care la noi nu mai exista. Am spus intotdeaua. Nu absolut tot din perioada comunista a fost rau. In perioada aia, tanarul era obligat sa faca sport", a declarat Ion Tiriac pentru gsp Ion Tiriac tocmai a fost depasit in topul celor mai bogati oameni din Romania.Fostul tenismen a fost detronat de Daniel Dines, fondatorul UIPath, singura companie romaneasca listata la bursa din New York.