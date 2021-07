Irina Deleanu, primele cuvinte despre relația cu Țiriac. ”Poate cineva să-l părăsească pe Ion Țiriac? Ne vedem când e nevoie”

Cei doi au fost văzuți des împreună, miliardarul răsfățând-o cu numeroase cadouri în trecut. Irina Deleanu , mai mică cu 37 de ani decat Țiriac, este acum în vacanță în Marbella, Spania, unde petrece clipe de neuitat.Fosta gimnastă a mai spus că miliardarul român a fost cel care ajutat-o într-o problemă de sănătate pe care o are fiica sa.”Avem o relație bazată pe respect. M-a ajutat de-a lungul anilor. Și mai ales cu fiica mea, Antonia, care are diabet, descoperit în urmă cu trei ani și face insulină de patru ori pe zi. M-a ajutat mult cu tratamente în străinătate. A încercat și la Houston, și la Geneva și la renumitul Institut de diabet din Stuttgart să se găsească o soluție pentru a nu mai face insulină, dar răspunsul a fost același. DDiagnosticul este confirmat, și nu există alte tratamente. Tot ce mănâncă e cântărit, glicemia mereu măsurată. Sportul o ajută, dar nu poate face de performanță. Efortul mare îi dăunează.Am râs pentru că m-a distrat foarte tare când s-a scris că l-am părăsit. Poate oare cineva să-l părăsească pe Ion Țiriac? Ne vedem când e nevoie, avem întâlniri de bussines”, a spus Irina Deleanu pentru playsport Irina Deleanu este o fosta sportiva de gimnasta ritmica, care a luat bronzul la Campionatul Mondial in proba de coarda, in 1992.Irina Deleanu și Ion Țiriac. Foto: Facebook / Irina DeleanuIrina Deleanu. Foto: Facebook / Irina DeleanuIrina Deleanu. Foto: Facebook / Irina Deleanu